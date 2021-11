Apple da marcha atrás y permitirá reparar la pantalla del iPhone 13

Después de recibir numerosas críticas, Apple ha anunciado una actualización de software que facilitará la reparación del iPhone 13, incluso sin tener las herramientas de la compañía.

El medio especialista en reparación de dispositivos tecnológicos, iFixit, descubrió un nuevo chip en su despiece del nuevo iPhone 13, con código asociado a la pantalla y a Face ID, el sistema de identificación facial. Eso supone que, si se cambia la pantalla (y por lo tanto, el chip), la información almacenada en el chip no concuerda y el iPhone desactiva FaceID automáticamente, mostrando un mensaje de error.

Este chip parece haber sido implementado para evitar las reparaciones por terceros, obligando al usuario a usar el servicio técnico oficial de Apple o tiendas autorizadas. Para evitar el error, es necesario quitar el chip y ponerlo en la pantalla que vayamos a instalar, un proceso complejo y que requiere de microsoldadura con herramientas específicas. Es tan difícil que ni siquiera el servicio técnico de Apple lo realiza, prefiriendo cambiar todo el conjunto; los técnicos autorizados pueden simplemente conectar con los servidores de Apple para cambiar la información del chip a la correcta y que así no de error.

Después de la publicación de este descubrimiento, Apple contactó con The Verge para asegurar que lanzará una actualización de software que eliminará la necesidad de usar el mismo chip cuando cambiemos la pantalla. No ha especificado cómo lo hará, pero probablemente supondrá que el iPhone no comprobará si los datos del chip concuerdan con los de Face ID. De esta manera, podremos cambiar la pantalla del iPhone 13 cuando se rompa, sin necesidad de transferir el chip y manteniendo Face ID.

Apple no ha explicado su motivación para incluir semejante obstáculo para reparar su dispositivo. La compañía ha luchado contra el llamado 'derecho a reparar' en Estados Unidos, y esto se puede interpretar como otra manera de asegurarse de que los usuarios usan su servicio técnico y el de proveedores autorizados por la compañía.

Sin embargo, eso supone que cuando Apple abandone el soporte del iPhone 13, el dispositivo será inservible cuando se rompa la pantalla y terminará en la basura al no poder repararse, algo que va claramente en contra del discurso ecológico que la compañía ha adoptado. Este cambio supone, al menos, que cualquiera podrá reparar la pantalla del iPhone 13 instalando un recambio, ya sea por su cuenta o por un tercero.