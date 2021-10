Pinterest se renueva completamente con vídeos cortos como TikTok y prueba virtual de productos

Pinterest, una de las plataformas de referencia para creadores, ha actualizado sus aplicaciones móviles para adaptarse a los nuevos tiempos.

Si por algo destacaba Pinterest, es por ser una red que da un gran protagonismo a las imágenes, pero eso cambia un poco con la nueva versión. Ahora la pantalla principal de la app está dividida en dos secciones, "Explorar" y "Ver"; la primera es una evolución de la app tradicional de Pinterest, pero lo interesante está en la pestaña "Ver", con una interfaz completamente nueva centrada en la reproducción de vídeo.

Si te suena, es por una buena razón: la interfaz se parece mucho a la de TikTok, con el vídeo reproduciéndose a pantalla completa y una serie de botones en la parte derecha, que nos permitirá marcarlo como "Me gusta", compartirlo, escribir un comentario y, por supuesto, guardarlo en nuestros marcadores como es habitual en Pinterest.

Los vídeos no son realmente nuevos, pero es la primera vez que Pinterest les da tanta importancia en la app; quiere atraer a un público más joven, que ahora puede demostrar sus creaciones de otra manera.

Junto con esto, Pinterest ha presentado las "Versiones", que permiten a los usuarios responder con creaciones inspiradas en las del creador de la publicación; estas versiones serán vinculadas al original y los creadores podrán resaltar las que más les gusten. Eso también implica que todos los usuarios de Pinterest ahora podrán crear Idea Pins, con nuevas herramientas de publicación como stickers interactivo, pistas musicales y nuevas opciones de grabación y edición de vídeo.

Pinterest también es un mercado en el que encontrar nuestra próxima compra, especialmente popular para productos de belleza, y la función Try On nos permitirá probárnoslos usando realidad aumentada y la cámara de nuestro móvil. Los creadores podrán añadir un nuevo sticker Try On y buscar entre los 10.000 productos ya habilitados para agregarlos a su Idea Pin. También podrán activar las recomendaciones de compra, para comprar los Idea Pin automáticamente, y encontrar productos visualmente similares al contenido.