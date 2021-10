Microsoft no cumple su amenaza y actualiza Windows 11 aunque nuestro ordenador no esté soportado

La primera actualización mensual de Windows 11 ha llegado a todos los dispositivos, incluso a los que no están soportados oficialmente por Microsoft.

El soporte de Windows 11 ha sido una de las grandes polémicas del lanzamiento del nuevo sistema operativo. Oficialmente, Microsoft tiene unos estrictos requisitos mínimos que tenemos que seguir sí o sí; aunque la mayoría no son difíciles de cumplir, como un procesador de doble núcleo, otros han dado más problemas. Hablamos de la necesidad de tener TPM 2.0 en el ordenador, un chip de seguridad que se encarga del cifrado entre otras cosas; Windows 11 requiere de ese sistema, que sólo empezó a implementarse hace pocos años en portátiles.

Así que muchos equipos, especialmente los montados por usuarios, no son compatibles con Windows 11. Microsoft sabía desde el principio que eso iba a provocar muchos problemas, así que después de las críticas presentó una 'solución': cualquiera podía instalar Windows 11, pero si lo hacía en un equipo no compatible, dejará de ser soportado y podría no recibir actualizaciones.

Afortunadamente, por el momento parece que Microsoft no está siguiendo esa promesa, porque todos los usuarios de Windows 11 han recibido esta semana los primeros parches de seguridad; incluidos los de equipos no soportados.

Estas actualizaciones son importantes porque tapan agujeros de seguridad, y probablemente por eso Microsoft ha decidido no aplicar su nueva política, a riesgo de dejar muchos ordenadores sin protección. Está por ver si la compañía será tan generosa cuando lleguen actualizaciones con novedades como nuevas funciones. Por el momento, si tu equipo no está soportado sigue siendo no recomendable instalar Windows 11.

Da la sensación de que Microsoft está peleando consigo misma con este tema tan polémico. No hace mucho enseñó a los usuarios cómo saltarse sus propias medidas para evitar la instalación de Windows 11 en ordenadores no soportados, por ejemplo.