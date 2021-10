Tus chats de WhatsApp, más privados: las copias de seguridad cifradas llegan a todos

Mark Zuckerberg ha anunciado el lanzamiento de una de las funciones más esperadas de WhatsApp, las copias de seguridad protegidas.

WhatsApp es una app de mensajería que usa cifrado de extremo a extremo; eso significa que sólo los participantes tienen la clave necesaria para descifrar sus mensajes y nadie más, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos. Esa ha sido la pieza fundamental del servicio durante años, incluso después de ser adquirido por Facebook.

Pero esta seguridad tiene un punto débil: las copias de seguridad. Si, por ejemplo, no queremos que nuestros mensajes y chats se pierdan después de cambiar de móvil, tenemos la opción de activar una copia de seguridad en la nube de Apple o de Google, dependiendo de si usamos iPhone o Android. Pero hasta ahora, eso suponía almacenarlos con una seguridad reducida, y que Apple o Google podrían 'crackear' el contenido.

La nueva funcionalidad, implementada hoy para todos los usuarios de WhatsApp, evita esto aplicando cifrado de extremo a extremo también en la copia de seguridad; por lo tanto, nosotros seremos los únicos que podremos acceder a los mensajes almacenados. Esto ha resultado ser algo más complicado de lo que parece, por la propia naturaleza del cifrado y de WhatsApp.

Para el usuario, es mucho más fácil crear una copia de seguridad cifrada de los chats. Sólo tenemos que abrir Ajustes o Configuración, entrar en "Chats", "Copia de seguridad" y en "Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo".

Pulsamos en "Continuar", y la app nos pedirá crear una contraseña. Es muy importante no olvidar la contraseña, porque podemos perder todos los mensajes almacenados en la nube si no nos acordamos; si no introducimos la contraseña, no podremos restaurar la copia de seguridad, y WhatsApp no podrá ayudarnos ahí.

La contraseña es lo único que puede abrir el módulo en el que está almacenada la clave de cifrado de los mensajes. La clave está almacenada por Facebook, pero nadie puede verla sin la contraseña.

Después de un periodo de beta, esta funcionalidad está disponible a partir de hoy para todos los usuarios de WhatsApp.