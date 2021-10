Lo nuevo de Twitter: "Eliminar a este seguidor" para evitar a los usuarios más pesados

Twitter ha implementado una nueva funcionalidad que permite eliminar seguidores de nuestra cuenta, un tipo diferente de bloqueo, más permisivo.

Todo el mundo sabe (o debería saber) que puede bloquear a otros usuarios; esta acción supone que no podrán volver a seguirnos, no podrán ver nuestros tuits, y nosotros no podremos ver los suyos. Está pensada como una herramienta contra 'trols', o simplemente, usuarios que no queramos ver para nada.

Pero también es una herramienta algo 'bruta', y por eso, Twitter ha implementado hoy una nueva. La opción de eliminar seguidores nos permite hacer un 'bloqueo suave', sin todas las consecuencias de un bloqueo normal.

Cuando eliminamos a un seguidor, ese usuario dejará de seguirnos, pero podrá seguir viendo nuestras publicaciones, y podrá seguir interactuando con nosotros, incluyendo el envío de mensajes directos y menciones. De hecho, podrá volver a seguirnos si quiere.

Para eliminar a un seguidor, debemos abrir nuestro perfil, y entrar en la lista de nuestros seguidores; ahí, buscamos al usuario en cuestión y pulsamos el botón de los tres puntos, donde pulsaremos en "Eliminar a este seguidor". El usuario no será informado de que le hemos eliminado, por lo que simplemente dejará de ver nuestros mensajes y será más difícil que se dé cuenta de que le hemos bloqueado de esta manera.

Es una opción que puede ser muy útil en algunas situaciones. Hay veces que queremos mantener una cierta distancia con un usuario, pero tampoco queremos bloquearlo completamente con todo el drama que eso puede suponer.

De hecho, esta función ha llegado porque los usuarios habían descubierto una manera de hacer lo mismo; simplemente bloqueando y desbloqueando a un usuario era posible hacer que dejase de seguirnos, y ahora tenemos un botón dedicado a esto.