Huawei presenta su apuesta para España: nuevos portátiles, productos gaming y más

Huawei ha presentado hoy sus nuevos portátiles con Windows 11 para el mercado español, además de una ampliación de sus dispositivos gaming.

Hace ya años que Huawei se expandió más allá de los móviles Android por los que era más famosa, desarrollando ordenadores portátiles con los que pretendía competir contra los MacBook de Apple. En la actualidad, la gama Matebook ha madurado lo suficiente como para ser considerada una marca ya establecida.

También es una marca que no parece haber sufrido las mismas consecuencias del bloqueo estadounidense a Huawei; a diferencia de los móviles, que ya no pueden usar la misma versión de Android con apps de Google que el resto de fabricantes, los Matebook no sólo siguen incluyendo Windows, sino que los modelos presentados hoy vienen con Windows 11 preinstalado.

Fred Wang, Country Manager de Huawei CBG Spain, recuperó los eventos presenciales con esta presentación, un paso más en la estrategia de la compañía de 'vida digital' que empezó con el Huawei 8.

Jorge Shunji Cui, Product Manager Matebook Series, presentó orgulloso grandes datos de crecimiento en ventas de portátiles. España es el mayor país en el que se venden los Matebook, sólo por detrás de China, con un crecimiento en ventas del 150%.

Nuevo Matebook 14S

Huawei siempre se ha aliado con Microsoft e Intel, y el nuevo modelo, el MateBook 14S, no es una excepción. Trae nuevos colores y una nueva posición de la cámara frontal, una de las mayores críticas de los modelos actuales; y por último, el cuerpo ha sido rediseñado manteniendo el uso del aluminio.

Es por eso que es muy ligero, de 1,43 kilogramos, con un grosor de sólo 16,7 mm, con acabados de corte de diamante; el nuevo color es Spruce Green, un verde inspirado en la naturaleza, además del Space Gray. La pantalla cubre el 90% del frontal, con biseles ultra-delgados y proporción 3:2; el panel de 14 pulgadas tiene una resolución de 2,5K, con 400 nits de brillo, más de 1.000 millones de colores y contraste 1.500:1.

La pantalla es táctil, con hasta 10 puntos de presión. Por primera vez, la gama Matebook estrena una pantalla rápida, con una frecuencia de refresco de 90 Hz. Para proteger nuestros ojos después de tantas horas de uso, Huawei sigue contando con certificado de luz azul TUV Rhëinhand.

En el interior, el MateBook 14S tiene un Intel Core de la serie HD para una mayor potencia, con un TDP de 45 W. Tiene certificación Intel EVO, por lo que cumple con las exigencias de Intel en duración de batería y velocidad. Para combatir el calor, se han rediseñado los ventiladores, aumentando un 16% la altura de las aspas y mejorando el flujo de aire en un 25%.

En cuestión de sonido, los cuatro altavoces (2 'tweeters' y dos subwoofers') ofrecen una experiencia de sonido más dinámica. Los micrófonos se han mejorado para las videollamadas, con cancelación de ruido por IA y mejora de voz personalizada.

El teclado se ha rediseñado con 1,5 mm de profundidad para una experiencia de tecleo precisa y cómoda. La batería durará hasta 13 horas en reproducción de video local y cargador de 90 W que permite obtener 3 horas de uso con sólo 15 minutos de carga. El cargador se conecta por uno de los USB-C, de los que hay dos en el dispositivo con Thunderbolt 4, además de un USB-A, HDMI y jack de audio; Huawei es consciente de que los usuarios se han quejado por la eliminación de puertos en un intento de hacer portátiles más finos, y lo ha mejorado en este modelo. También tenemos Wi-Fi 6.

Para la seguridad, tenemos Windows Hello para usar reconocimiento facial para iniciar sesión, además del botón de encendido táctil.

Estos modelos cuentan con Windows 11 preinstalado, ya que el nuevo sistema fue lanzado esta misma semana. El mundo ha cambiado mucho, y Jesús Redondo de Microsoft salió para explicar cómo Windows ha cambiado en consecuencia, para adaptarse a un mundo de videollamadas, eliminando la complejidad. Huawei también ha confirmado que todos los portátiles que ya se venden en España podrán actualizarse a Windows 11 durante las próximas semanas y meses.

Al igual que los pasados MateBook, los nuevos modelos contarán con Huawei Share, para usar la pantalla del móvil con el ordenador. Con la nueva versión, también podremos usar una tablet con el ordenador, en tres modos. En el primero podremos ver la imagen simultáneamente, en modo extendido y en modo espejo. Los monitores Mateview contarán con la función de proyección inalámbrica, para mostrar la imagen sin necesidad de cables. Podremos extender la imagen del MateBook al monitor MateView y a la tablet MatePad al mismo tiempo.

Nueva Huawei MatePad Pro

Huawei también ha tenido tiempo para su nueva tablet, la Huawei MatePad Pro 12,6 pulgadas de alta resolución, HDR10, gama de colores DCI-P3 y más. Por primera vez integran 8 altavoces en una tablet, y cuenta con el último procesador Kirin 9000 y nueva NPU para Inteligencia Artificial. El nuevo lápiz digital M-Pencil podrá detectar presiones de hasta 0,4 gramos, y tendrá un botón físico para cambiar entre modo de escritura y modo borrador; será compatible con el resto de tablets.

La MatePad Pro usa el nuevo HarmonyOS 2, con una nueva interfaz, nuevos widgets y aplicaciones. La batería es de más de 10.000 mAh, permitiendo hasta 14 horas de reproducción de vídeo.

Nuevos Huawei para gaming

El nuevo monitor MateView GT de 27 pulgadas, similar al modelo que ya ofrece pero en otro tamaño. Huawei quiere transmitir que ha llegado al mercado de los monitores para quedarse, con características punteras y un control por joystick con cinco modos de imagen, además de certificación de baja luz azul. Tendrá conectividad HDMI, DisplayPort y USB-C; el cargador es USB-C y lo podremos usar en el resto de productos.

Para completar los lanzamientos, Huawei lanzará su primer ratón gaming en España, el Wireless Mouse GT, de alta sensibilidad, iluminación RGB, carga por cable o inalámbrico; en este último caso, se podrá usar con una alfombrilla de carga inalámbrica.