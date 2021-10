Microsoft publica un 'truco' para instalar Windows 11 aunque tu ordenador no sea compatible

En un movimiento algo extraño, Microsoft enseña a los usuarios cómo saltarse los requisitos mínimos de Windows 11 que tanto se han criticado.

Concretamente, el mayor problema de la lista de requisitos está en TPM (Trusted Platform Module), un chip integrado en la placa base y que sirve para el cifrado de contraseñas y datos; al funcionar por hardware, es más seguro que si dependiese sólo del software, y es por eso por lo que Microsoft ahora requiere que nuestro ordenador tenga TPM para poder instalar Windows 11.

Sin embargo, no todos los equipos modernos tienen TPM; está presente en la mayoría de portátiles recientes, pero los ordenadores de sobremesa y los equipos más antiguos normalmente no lo tienen o no está activado. Eso implica que muchos ordenadores modernos no son compatibles con Windows 11, y no pueden actualizar aunque ya haya salido el nuevo sistema.

Es posible que tu equipo tenga TPM y no lo sepas, o que puedas activar una versión 'virtual' en la placa base; en este artículo explicamos cómo activar TPM para Windows 11.

Desde el mismo momento en el que Microsoft anunció este requisito, ha recibido duras críticas de usuarios que han visto como sus equipos se han vuelto obsoletos de repente. Incluso ordenadores de Microsoft, como la Surface Go original, no son compatibles con Windows 11.

Parece que en Microsoft saben que la adopción de Windows 11 entre los más entusiastas puede sufrir un duro golpe, porque ha decidido compartir un 'truco' para saltarse sus propias restricciones en instalar Windows 11 sin necesidad de TPM.

Para instalar Windows 11 en un ordenador no compatible, tenemos que modificar el registro de Windows 10 para que no se realice la comprobación de TPM. Los pasos son los siguientes, pero advertimos que sólo deberías seguirlos si sabes muy bien lo que estás haciendo, ya que si tocas lo que no debes, puedes hacer que el ordenador deje de funcionar.

- Abre el editor de registro, buscando "registro" en el menú inicio.

- En la ventana que se abrirá, navega por las carpetas a la izquierda por la siguiente ruta: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup".

- En la parte derecha, haz clic derecho y pulsa en "Nuevo" y en "Valor de DWORD".

- Dale el nombre "AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU" (sin las comillas).

- Haz doble clic sobre la nueva entrada que has creado, y en "Información del valor", pon "1" sin las comillas.

- Cierra y reinicia el ordenador.Ve a la página de descarga de Windows 11 y descarga la herramienta para crear soportes de instalación de Windows 11. Sigue las instrucciones para instalar Windows 11.

No es muy común que una compañía enseñe a los usuarios cómo saltarse sus propias reglas. Microsoft puede haberse dado cuenta de que el problema de compatibilidad es mayor de lo que esperaba.

Sin embargo, Microsoft sigue en sus trece en un detalle: los usuarios que usen este 'truco' pueden perder el soporte; al iniciar Windows 11, una ventana nos avisará de que podríamos no recibir actualizaciones, aunque Microsoft no ha aclarado si realmente cumplirá esa 'amenaza'.