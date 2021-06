Facebook prepara su propio reloj inteligente con cámaras integradas

La apuesta de Facebook por el hardware parece renovada, después de que se haya filtrado el desarrollo de un smartwatch, o reloj inteligente; y siendo Facebook, la conectividad y la compatibilidad con todas sus apps como Instagram será muy importante.

Hasta ahora, Facebook se ha centrado casi en exclusiva en su red social, pero no podemos olvidar sus otros proyectos, como el altavoz inteligente con pantalla Facebook Portal, o que es la propietaria del fabricante de gafas de realidad virtual, Oculus.

Ahora The Verge ha revelado que la compañía está desarrollando un smartwatch, para enfrentarse al Apple Watch y a los futuros relojes con WearOS; y lo interesante es que lo hará con algunas funciones y componentes que no hemos visto aún, al menos no en dispositivos para el gran público.

La característica más llamativa sería la presencia de dos cámaras, algo inaudito en el sector. La primera estaría en el frontal, junto a la pantalla, y estaría pensada para hacer videollamadas en cualquier parte; imaginemos que nos llaman y no estamos en casa, pero tampoco queremos sacar el móvil: podemos simplemente mirar al reloj para hablar y ver a la otra persona.

La segunda cámara estaría diseñada para hacer fotografías y grabar vídeo, gracias a su resolución de 1080p y su auto-foco; estaría en la parte trasera, para capturar fácilmente lo que estamos viendo. Esta cámara se habría convertido en el gran aliciente para que otras compañías ya estén diseñando accesorios, como enganches para usarla como una GoPro.

El objetivo de Facebook, aparentemente, es sustituir a los smartphones, y hay un buen motivo para ello. El mercado de móviles está completamente dominado por Google y Apple, y es imposible que un tercero se haga sitio; la propia Facebook lo comprobó con alianzas con fabricantes como HTC para crear un "Facebook Phone".

El 'Facebook Watch' ni siquiera necesitaría de una conexión con el móvil, como tantos otros relojes; tendría conectividad LTE integrada gracias a la colaboración con las operadoras. Irónicamente, el software estaría basado en una versión modificada de Android, pero con las apps de Facebook y sus aliados.

Así que el reloj sería una manera de esquivar esa competencia, con un dispositivo con un factor de forma diferente, pero capaz de hacer más o menos lo mismo, aunque inicialmente, Facebook no pretenda cambiar el mercado: sus propias previsiones hablan de cifras de ventas entre los cientos de miles de unidades, mientras que sólo el Apple Watch vendió 34 millones de unidades el año pasado.

Este no es el único proyecto de hardware con el que Facebook quiere hacernos olvidar los móviles; las gafas de realidad aumentada, presentadas el año pasado, ofrecerán funciones similares a los smartphones como mapas, búsqueda integrada y apps.

El reloj de Facebook llegaría en el verano de 2022, con nuevas versiones en sucesivos años; el precio podría alcanzar los 400 dólares, pero es demasiado pronto para que sea definitivo.

Por supuesto, siempre que se habla de Facebook la cuestión de la privacidad es difícil de ignorar. Con dispositivos como el Portal o las gafas de realidad aumentada, Facebook ha prometido medidas para proteger la privacidad de los usuarios, pero la idea de poder grabar a alguien de manera 'secreta' con un reloj puede recibir tanto rechazo como las Google Glass en su día, que también tenían una cámara integrada.