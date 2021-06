Acer presenta un gigantesco monitor gaming de 42,5 pulgadas

La gama gaming Predator de Acer ha recibido nuevos modelos de monitores, entre los que encontramos algunos modelos muy interesantes por su calidad de imagen y rapidez; pero el que realmente destaca es un impresionante modelo de 42,5 pulgadas.

El Acer Predator CG437K S sigue una tendencia de mercado muy reciente, de monitores tan grandes como un televisor. Aunque 42,5 pulgadas puede parecer demasiado grande para una mesa, hay que tener en cuenta que no están pensados para el uso de oficina o para teletrabajar; la mayoría de los usuarios conecta su ordenador gaming, además de las últimas consolas de videojuegos.

Estamos, como no podía ser de otra manera con este tamaño, ante un modelo con resolución 4K (3840 x 2160 píxeles), y una frecuencia de refresco de 144 Hz, además de un tiempo de respuesta visual de 1 ms. Es cierto que a esa resolución, sólo los equipos más potentes serán capaces de superar los 60 frames por segundo, por lo que no importa tanto que este monitor no sea el más rápido. Aún así, se agradece la compatibilidad con G-Sync, que con una tarjeta gráfica de Nvidia evitará que veamos el efecto de "pantalla partida".

El Acer Predator CG437K S

El panel usado es de tecnología VA, y aunque no sea IPS ni OLED, Acer promete características a la altura: el CG437K S cubre el 90% de la gama de color DCI-P3, y tiene la certificación VESA DisplayHDR 1000; gracias al brillo máximo de 1000 nits el contenido en HDR se debería ver muy bien. Por lo demás, el monitor también tiene una estación USB, con un USB-B, dos USB 2.0 y USB 3.0, y un USB-C. El Acer Predator CG437K S está ya disponible en la web de Acer por 1.399 euros.

Le acompañan dos modelos más, pero más pequeños. Por una parte, el Predator X38 S es un monitor curvo ultrapanorámico, de resolución 3840 x 1600 píxeles y un tamaño de 37,5 pulgadas. Este usa tecnología IPS, y aunque el brillo máximo no es tan grande, es suficiente para conseguir la certificación DisplayHDR 600. Además, cubre el 98% de la gama de colores DCI-P3.

El Acer Predator X38 S

Un detalle importante es que puede ser 'overclokeado' para alcanzar mayores velocidades, hasta 175 Hz. Su curvatura de 2300R asegurará una mayor inmersión en nuestros juegos, y además es compatible con G-Sync Ultimate.

El Acer Predator X38 S está ya disponible en la página de Acer por 1.999,90 euros.

Por último, el Acer Predator X28 parece el modelo más 'normal' de la gama, pero sigue siendo un monitor gaming puntero, con un tamaño de 28 pulgadas y una resolución 4K (3840 x 2160). Es de tecnología IPS, y ha conseguido la certificación DisplayHDR 400.

El Acer Predator X28

También es rápido, alcanzando los 155 Hz con 'overcloking' (144 Hz normalmente) y un tiempo de respuesta de 1 ms, a lo que hay que sumar la compatibilidad con G-Sync y con Nvidia Reflex Latency Analyzer, una tecnología que es capaz de comprobar si existe retardo entre nuestras acciones y lo que vemos en pantalla. Este modelo aún no tiene precio en España.