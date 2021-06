Twitter, Amazon o Spotify: un fallo global deja sin servicio a varias páginas webs

Un fallo global generado en Internet este martes ha dejado sin servicio a multitud de páginas web. De tan importante calado como Spotify, Twitter o Amazon, así como medios globales como Financial Times o Bloomberg, el motivo de la caída ha respondido a Fastly, un proveedor de contenidos que opera en todo el mundo, y cuya solución ha llegado unos 50 minutos después.

Alrededor de las 12:00 (hora española) de este martes, diversas webs de todo el mundo han perdido su señal indicando, de diferentes formas, que la conexión falla y por lo tanto no pueden dar servicio a sus clientes. Un hecho que, tal y como ha confirmado la propia compañía Fastly respondía a un error en su red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés), aunque no se hizo hincapié en dónde se encontraba el problema.

Desde Reddit hasta Google, pasando por New York Times o PayPal o, incluso, la web del Gobierno británico vieron interrumpidos sus productos, al no poder cargar por completo sus servicios. Un fallo global que no es novedoso, ya que hace unos meses un error en Facebook dejó sin actividad a muchas webs en diferentes partes del globo.

En esta ocasión, responsabilidad de la distribución de contenidos de Fastly, bien los fallos fueron por completo en las webs o al ofrecer determinados productos en momentos puntuales. "El problema ha sido identificado y solucionado", señaló casi a las 13:00 Fastly devolviendo la conexión a todos sus usuarios.

¿Qué es Fastly?

Debido a la infraestructura global de Internet, casi todas las webs de importante recorrido necesitan de servidores como Fastly que dan accesibilidad instantánea a todos los usuarios que se puedan conectar a la vez. En el caso de este proveedor CDN, su principal función es reducir los tiempos de entrega de información gracias a sus potentes distribuidores que alojan partes de las webs como imágenes, enlaces o aplicaciones.

Cuando estos servidores se sobrecargan, por la multitud de personas que intentan acceder a la vez a una web, deja de prestar un contenido veloz y de calidad generando problemas de acceso. Algo similar a lo que ha ocurrido este martes, aunque en mayor proporción, hasta provocar que varias páginas mundiales de importante calado hayan caído durante casi una hora.

El fallo no ha sido un ciberataque

Tal y como ha explicado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) a Efe, esta caída generalizada no parece que se haya tratado de un ciberataque, si no de un fallo técnico debido a una caída del distribuidor de contenidos. Así mismo lo ha razonado Fastly quien tras identificar el error procedió a razonar que una configuración de servicio provocó interrupciones en nuestros POP (miles de pequeños y dispersos puntos de presencia) a nivel mundial, por lo que se tuvo que desactivar tal configuración.