Apple aprieta aún más en privacidad con protección adicional y Siri local

La privacidad es el aspecto en el que Apple más se ha centrado en los últimos años, con el objetivo de separarse de otros gigantes del sector tecnológico, como Google y Facebook. Apple promete que "cree en proteger" nuestra privacidad, y para ello ha presentado varias novedades.

La app Mail de correo electrónico ahora lucha contra los 'píxeles invisibles', incluidos en muchos correos, especialmente los promocionales. La nueva protección es capaz de ocultar nuestra dirección IP para que nadie pueda saber si hemos abierto el correo, o cuál es nuestra localización.

Safari también es capaz de ocultar la dirección IP, y nos dirá exactamente cuántos sitios están intentando obtener nuestros datos. Y en cuanto a las apps, una nueva sección de la configuración nos mostrará qué apps han accedido a nuestras apps, con qué páginas se han conectado e incluso en qué fechas y horas concretas han accedido a nuestros datos.

Siri sin la nube

El asistente personal Siri se basa en nuestros datos, pero Apple se centra en usar sus potentes procesadores para reconocer nuestra voz directamente en el iPhone o el iPad. De esta manera, no es necesario que nuestra voz se grabe y se envíe a un servidor externo para ser analizada y posiblemente escuchada. Apple fue protagonista hace años de una polémica similar, por la que algunos audios fueron escuchados por empleados para ayudar a mejorar Siri, y ahora Apple quiere evitar que eso vuelva a pasar.

Nuevo iCloud+

En cuanto a iCloud, el servicio para almacenamiento de datos en la nube, se añaden nuevas opciones para recuperar nuestra cuenta, añadiendo contactos; si alguna vez perdemos nuestra contraseña, recibirán un código que podemos obtener para entrar y cambiar la contraseña.

También podemos añadir "contactos de legado", usuarios que heredarán los datos que tenemos almacenados en iCloud si fallecemos.

La suscripción de pago ahora es iCloud+, con una nueva función que mejora la privacidad, evitando que terceros creen un perfil sobre nuestras costumbres, localización y más. Se llama Private Relay, y parece ser básicamente una VPN: nuestro tráfico será cifrado y enviado a través de los servidores de Apple a través de dos vías diferentes. Apple promete que no es capaz de leer este tráfico de datos.

La función 'hide my email' ocultará nuestra dirección de correo, creando nuevas falsas que podemos dar a servicios en los que no confiamos necesariamente. Con iCloud+, podemos añadir una cantidad ilimitada de cámaras. Los precios no cambian pese a añadir todas estas novedades.

App de salud detecta cómo caminamos

La salud es un aspecto importante de la experiencia Apple, y hoy ha presentado tres nuevas funciones. La primera es la movilidad, con el iPhone capturando datos relacionados con la manera en la que caminamos para detectar posibles problemas; los sensores detectan lo rápido que caminamos, incluyendo la cadencia y la cantidad de veces que mantenemos ambos pies en el suelo. En base a esos datos, es posible medir la estabilidad mientras caminamos, y recibir una notificación si corremos el riesgo de caernos.

Cuando recibimos un informe de colesterol, puede ser difícil comprenderlo; la app de Salud de Apple nos explicará qué significan todos esos datos, y qué debemos hacer para mejorarlos con el tiempo. Y con las tendencias, podremos ver qué es lo que ha cambiado en nuestra salud a lo largo del tiempo. Y todos estos datos pueden ser compartidos con nuestro médico, de manera seleccionada y sin que Apple lo pueda leer.

Para las familias, especialmente si debemos cuidar a nuestros hijos y a nuestros mayores, se introduce la posibilidad de compartir nuestros datos de salud. Si dan su permiso, podemos obtener los datos registrados y recibir notificaciones como cambios en el ritmo cardíaco.