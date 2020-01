Jack Dorsey pregunta a Elon Musk cómo arreglar Twitter y esta ha sido la respuesta

Elon Musk, el famoso empresario al frente de Tesla y SpaceX, participó en una reunión virtual con Jack Dorsey, el fundador de Twitter el pasado jueves. En esta conversación Dorsey le preguntó cómo arreglaría la red social si él estuviera al mando. "Danos una opinión directa, si estuvieras dirigiendo Twitter, ¿qué harías tú?", le preguntó Dorsey.

"Diferenciar", fue la respuesta de Musk que tiene hasta 31 millones de seguidores en la red social de la que hablaban. Diferenciar entre bots y personas reales sería lo que el CEO de Tesla haría para mejorar la red social. Conocer si hay una persona real detrás de cada usuario o son robots, ejércitos de trolls u organizaciones con una intención concreta. "No puedes saber si las opiniones que se dan son reales o de alguien que intenta manipular el sistema", aseguró Musk.

El empresario continuó diciendo que las personas están hartas y enfadadas de los intentos de manipulación del sistema por diferente grupos de poder "¿Qué es lo que quiere la gente realmente?", preguntó de forma retórica.

Desde Bloomberg sugieren que es posible que al menos uno de los grupos de los que Musk hablaba fuera "TSLAQ", un colectivo de críticos, escépticos y bajistas de compañías cotizadas y que a menudo tuitean usando el hashtag que combina el símbolo de Tesla con la "-Q" que se agrega cuando las empresas están en bancarrota.

Esta conversación se proyectó en una pantalla gigante frente a miles de empleados de Twitter mientras su fundador tenía una conversación de estilo informal con Musk con el que parece tener cierta complicidad. Algunos de los empleados subieron vídeos a la red social en cuestión sobre esta videoconferencia.

En el pasado ya han compartido titular estos dos empresarios. En febrero del año pasado Dorsey aseguró que Musk era su tuitero favorito en una entrevista con Kara Swisher, en el que la periodista le presionó para dar respuestas concretas a algunas preguntas.

"¿Personalmente? Me gusta como Elon Musk utiliza Twitter. Él está enfocado en resolver problemas existenciales y compartir su pensamiento abiertamente. Lo respeto mucho, y todos los altibajos que vienen con ello" aseguró Dorsey.

