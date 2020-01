Los inventos para un mundo más sostenible que nos ha dejado el CES 2020

La Consumer Electronics Show de este año que se ha celebrado en Las Vegas va tocando a su fin. Durante esta semana hemos podido ver los mejores avances de las grandes marcas en cuanto a móviles, televisiones, ordenadores y nuevos conceptos. Pero, ¿cómo nos acercan estos aparatos a un futuro más sostenible?

Hay una lista de aparatos, que aunque peculiares y con un aura de película futurista que nos deja un poco incrédulos, son objetos reales que están o llegarán pronto al mercado con la intención de mejorar nuestra sostenibilidad o salud. Si llegarán a nuestra vida cotidiana o no es algo que aún está por ver y que depende de nosotros.

Las bicicletas eléctricas poco a poco llegan a las ciudades pero con la nueva Manta5 también pueden llegar a los lagos, pantanos y ríos. "Esta es la primera hidrobicicleta del mundo que reproduce la experiencia del ciclismo sobre el agua", aseguran desde la marca.

Esta bicicleta eléctrica tiene hasta una hora de asistencia en el pedaleado gracias a su batería recargable y puede alcanzar los 20 kilómetros por hora. Los fabricantes llevan varios años experimentando con alumnio y fibras de carbono para conseguir el resultado más ligero hasta conseguir que el cuerpo que pesa tan solo 28 kilos. Esta bicicleta trae una forma diferente de conectar con la naturaleza de una forma sostenible.

Ya se puede adquirir a través de su página web por 6.590 euros.

Aunque contener la contaminación y el cambio climático se considera un objetivo primordial en muchos países, lo cierto es que la contaminación es una realidad. Más aún en las grandes ciudades.

Atmos en una máscara de la marca AO Air que filtra el aire para poder evitar la contaminación al respirar. Esta máscara utiliza un sistema de ventilador para hacer fluir el aire y purificarlo. Es transparente y con un diseño futurista. Por último, destaca que no necesita sello hermético.

Este invento parece un gran avance para los más vulnerables a la contaminación como las personas mayores, los niños o los asmáticos.

