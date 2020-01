Sonos demanda a Google por infringir sus patentes

El fabricante de altavoces Sonos ha presentado una demanda en Estados Unidos contra Google por infracción de sus patentes, al mismo tiempo que ha instado a la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) a que suspenda, de forma cautelar, las importaciones de altavoces inteligentes de Google.

Sonos asegura que Google se hizo de forma inadecuada con su tecnología después de que, en 2013, firmaran un acuerdo de colaboración para que Google Play Music pudiera funcionar en los altavoces del fabricante estadounidense.

"Google es un socio importante con el que hemos colaborado de forma exitosa durante años, incluyendo el lanzamiento del Asistente de Google en la plataforma de Sonos el año pasado. Sin embargo, Google ha estado copiando a sabiendas y de forma descarada nuestra tecnología patentada al crear sus productos de audio", ha indicado el consejero delegado de Sonos, Patrick Spence, en un comunicado recogido por 'Axios'.

De su lado, Google ha asegurado que, durante años han mantenido conversaciones con Sonos sobre los derechos de propiedad intelectual, por lo que les "decepciona" que la firma haya llevado el caso a los tribunales en lugar de seguir "negociando de buena fe".

Sonos también considera que Amazon ha robado su tecnología, aunque, según recoge 'The New York Times', únicamente han demandado a Google porque no se podían arriesgar a llevar ante los tribunales a dos grandes compañías al mismo tiempo.

La demanda contra Google abarca cinco patentes en concreto, aunque Sonos ha defendido que tanto el gigante de las búsquedas como Amazon han infringido cerca de un centenar de patentes entre los dos.

El pasado noviembre, Sonos compró Snips, una compañía dueña de una plataforma de inteligencia artificial centrada en la privacidad, con el objetivo de competir con los asistentes virtuales de Amazon y Google y reducir su dependencia de los gigantes tecnológicos.