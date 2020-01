Samsung propone televisores verticales y nuevos 8K para los 'gourmets' de las series

No es un móvil ni una tableta, se trata un televisor. Lo fabrica Samsung y se llama 'The Sero', palabra que en coreano significa 'vertical'. Como salta a la vita, el electrodoméstico está diseñado para consumir los contenidos de la misma forma que se hace en un móvil o una tableta, unas veces en formato vertical y otras en horizontal. El gigante surcoreano no ha podido esperar al inicio de la gran feria tecnológica del CES 2020, que arranca el 7 de enero en Las Vegas (EEUU), para desvelar estas y otras novedades televisivas para el próximo año: los televisores MicroLED, QLED 8K y Lifestyle. Todos ellos están pensados para los gourments del cine y las series en casa, así como para los fanáticos del deporte con "mejoras en la calidad de imagen, el sonido y funciones inteligentes".

Samsung Electronics ha sorprendido a la industria televisiva global con una serie de anuncios que se anticipan al inicio de la feria del CES de Las Vegas. Se trata de una familia de televisores que rompen moldes con en tamaños de pantalla, con resoluciones de 8K gracias a las funciones de escalado de imagen mediante Inteligencia Artificial y con una tecnología de orientación de pantalla.

Por su audacia en diseño y prestaciones destaca el televisor lifestyle 'The Sero', capaz de disponerse en posición horizontal y vertical, como si fuera un smartphone o una tableta, con la intención de conquistar este año las simpatías de los consumidores con economías más holgadas. Esta tecnología invita a disfrutar de los contenidos del móvil en el salón en los formatos originales del teléfono. Semejante transgresión ya ha ganado el premio a la "Mejor Innovación" de CTA en el CES. "Los consumidores actuales esperan que los televisores que puedan integrarse completamente en sus estilos de vida, y Samsung está redefiniendo el papel de la pantalla, creando nuevos servicios digitales y nuevos diseños para mejorar su vida", ha explicado Grace Dolan, vicepresidenta de comunicación y marketing de Samsung Electronics America, añade la compañía a través de un comunicado.

"Las personas utilizan las pantallas todos los días para trabajar, hacer ejercicio e incluso comprar desde casa. Nuestros estilos de vida continúan evolucionando, y la pantalla del televisor evoluciona en paralelo para proporcionarnos acceso a nuestros contenidos favoritos e información en tiempo real, donde y cuando deseemos", dijo Jong-hee Han, presidente de Visual Displays en Samsung Electronics, según informa la compañía surcoreana. Entre otras fortalezas sobresale la apuesta por el concepto 'Screens Everywhere' (pantallas en todas partes), capaces de ofrecer una experiencia de visualización en el hogar más real y conectada.

La propuesta de MicroLED modular -hasta ahora reducido para usos empresariales- aterriza en el hogar para personalizar la dimensión de la pantalla al gusto del usuario, con tamaños de pantalla de 75, 88, 93, 110 y 150 pulgadas. La gran novedad reside en unos diseños ultradelgados, exentos de marcos, para así adaptarse a cualquier pared. Los usuarios que prefieran un tamaño de pantalla idéntico al del tabique de su salón también pueden cumplir su sueño con este tipo de paneles.

Por su parte, la gama QLED 8K crece con un procesador Quantum 8K. Así, el nuevo nuevo Q950TS es el primer televisor 8K de la industria "que combina un formato ultradelgado, con una calidad de imagen 8K premium, un sonido envolvente y pantalla que acapara el 99%, frente al 1% del marco. El sistema de escalado permite simular una resolución 8K con la ayuda de la inteligencia artificial y el banco de imágenes online de Samsung. Todo lo anterior se enriquece con la patente Adaptive Picture (que optimiza el aspecto de las imágenes en función de las condiciones del entorno) y con el procesador Quantum Processor, capaz de proporcionar "una mejor calidad de imagen, una mayor usabilidad y otras funciones domésticas conectadas", según el fabricante. Todas las mejoras elevan su nivel con la adopción del códec AV1, sistema de compresión de imágenes que admite la tecnología HDR10 +, junto con "la dimensionalidad de la imagen, la optimización del brillo y la relación de contraste". El sonido también disfruta de su correspondiente salto de calidad con funciones (Q-Symphony, Object Tracking Sound (OTS) y Active Voice Amplifier) capaces de garantizar "un sonido envolvente, dimensional y dinámico".