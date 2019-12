Los mejores memes de Baby Yoda

Ha llegado un nuevo personaje de Star Wars que ha revolucionado las redes sociales. Este nuevo icono llega de la mano de Disney en la serie The Mandariagan que se estrenó el 2 de noviembre en Estados Unidos en cadena de pago Disney+. Sí, es Baby Yoda.

Esa versión benjamina del sabio de la saga de Star Wars inunda las redes sociales, en especial Twitter, en todas las versiones posibles, pero sin duda la estrella son los memes que sacan el mejor humor de este personaje con carita de bebé.

Los memes muestran que la imaginación de los tuiteros no tiene límites. Podemos encontrar desde una versión navideña hasta la semana completa en expresiones faciales de Baby Yoda. El nuevo personaje es querido hasta el punto de que muchos lo consideran "The person of the year" y así podemos ver un montaje de la revista Time que lo refleja.

Os vengo a bendecir con el Baby Yoda navideño



Fenómeno artístico

Los memes no han sido el único tipo de arte que ha inundado las redes sociales con este nuevo símbolo de emociones. Ya se pueden encontrar graffitis, tatuajes, animaciones 3D y hasta peluches hechos de ganchillo. La opinión pública parece haber abrazado a este nuevo personaje de Disney como un vocabulario común para dar mensajes de todo tipo al mundo, incluida una postal navideña.

