'Google Maps' te advertirá sobre la dificultad para aparcar en el sitio al que te diriges

Google ha anunciado un conjunto de mejoras en su aplicación de cartografía para, entre otros detalles, indicar lo fácil, difícil o imposible que será aparcar a las zonas a las que uno se dirige en automóvil. Gracias a la información en tiempo real que maneja, en gran parte proporcionada por los propios usuarios, la compañía estadounidense amplía su catálogo de servicios con un tipo de información diferencial respecto a sus competidores. De la misma forma que los mapas de Google ya indican las zonas congestionadas por el atasco, y el tiempo aproximado de demora, la herramienta también anticipará a sus usuarios de lo que pueden esperar cuando pretendan estacionar su vehículo en determinadas zonas de algunas ciudades del mundo.

Con el mismo espíritu de servicio, la nueva versión de Google Maps señala las calles de ciertos núcleos urbanos en las que no resulta aconsejable transitar en determinadas horas y los tiempos de espera en restaurantes o comercios en los que no se ha realizado reserva. Para lograr estas prestaciones, el gigante del software utilizará la información agregada y anónima del historial de ubicaciones de los usuarios. No obstante, la sostenibilidad de esta función podría resentirse en el caso de que las personas decidan borrar el historial de ubicaciones, opción novedosa de la última actualización de Google Maps que estará disponible a principio del próximo año.

Según explica Google, el 'Historial' de ubicaciones está desactivado de forma predeterminada. "Cuando lo activas, tienes la opción de borrar automáticamente todo tu historial o parte de él. Hemos introducido controles de borrado automático que te permiten mantener exclusivamente los datos de los últimos 3 o 18 meses", de forma que cualquier dato más antiguo se borra de manera automática. Esta nueva vuelta de tuerca de Google permite enriquecer otros servicios recientemente anunciados, como la traducción en tiempo real de los lugares de búsqueda, de especial valor para los que se mueven en un país extranjero sin conocer el idioma, con una locución, en voz alta, y en el idioma del país, "de la dirección que se está buscando con solo pulsar el nuevo icono de altavoz".

La aplicación de Google indicará el nivel del tráfico antes de conocer el destino, gracias al conocimiento de los hábitos recurrentes

Asimismo, los usuarios de Google conocerán el estado de tráfico y los posibles problemas incluso antes de teclear el lugar de destino, con notificaciones basadas en los hábitos de conducta. "Si sueles salir de casa para ir al trabajo a las 7:30 horas, recibirás una alerta con información sobre el tráfico que existe en tu ruta, para que estés sobre aviso".

Gracias al histórico de los movimientos y las valoraciones realizadas en ciertos restaurantes, la aplicación propone la opción 'Your Match' para anticipar la probabilidad de un determinado establecimiento resulte del agrado de cada uno, basándose en otros lugares similares previamente visitados. Para aquellos que pulsen la pestaña 'Explorar', la inteligencia artificial de Google "ofrecerá recomendaciones personalizadas de restaurantes, cafeterías, parques y otros sitios en las proximidades".

Borrado del 'historial'

En su empeño por ofrecer una mayor transparencia y privacidad, Google "facilitará el control, la administración y la eliminación de información del Historial de ubicaciones". La multinacional precisa que la cronología "es una herramienta que utiliza el historial de ubicaciones para ayudar a recordar con facilidad lugares y rutas que has visitado". Pero con el mismo criterio, y gracias a la eliminación masiva, la compañía ofrece la posibilidad de "buscar rápidamente y eliminar en una sola operación varios lugares de la cronología y del historial de ubicaciones", además de poder eliminar total o parcialmente la cronología.

De incógnito también con iOS

De la misma forma que Google permite navegar por la web en modo incógnito, la tecnología de Mountain View también extiende esta posibilidad en los movimientos físicos para en los dispositivo iOS (con Android ya era posible realizar esta función). Por lo tanto, para los que prefieren realizar anónimamente sus desplazamientos solo necesitarán activar la opción 'incógnito' para que no se guarden los lugares buscados en la carpeta personal ni en la cronología.