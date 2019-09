Google podría estar usando páginas web ocultas para entregar datos personales a los anunciantes

Google podría estar usando a espaldas de los usuarios páginas web ocultas que entregan los datos personales de sus usuarios a los anunciantes, socavando sus propias políticas y eludiendo las regulaciones de privacidad de la UE que requieren un claro consentimiento y transparencia en este aspecto. Además EEUU ha multado a Google con 170 millones de dólares por recopilar datos personales de los niños que usan Youtube, sin consentimiento de los padres.

Según publica el diario británico Financial Times, existen evidencias que han sido presentadas durante una investigación por el regulador de datos irlandés (Ireland's Data Protection), que supervisa los negocios europeos de Google, en las que se acusa a la compañía tecnológica de "explotar datos personales sin el suficiente control o preocupación por la protección de datos".

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda inició una investigación hace unos meses con el objeto de averiguar si la plataforma publicitaria de Google cumplía con todos los aspectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa comunitaria que empezó a aplicarse en 2018. Parece que los primeros indicios muestran que Google ha estado entregando datos de sus usuarios para facilitar el trabajo a los anunciantes (que pagan a Google) en el gran mercado de publicidad que dirige el buscador.

El regulador está investigando si Google utiliza datos confidenciales, como la raza, el estado de salud y las inclinaciones políticas de sus usuarios, para orientar los anuncios de una forma más eficiente. Según el diario financiero FT, Johnny Ryan, director de políticas del navegador web Brave, asegura que ha descubierto las páginas web secretas mientras intentaba controlar cómo se intercambiaban sus datos en el mercado de publicidad de Google, el negocio que antes se conocía como DoubleClick.

Este mercado o espacio, que ahora se llama Compradores Autorizados (Authorized Buyers), es la casa de subastas de publicidad en tiempo real más grande del mundo, que vende espacios para mostrar anuncios en sitios web en Internet.

Así actúa Google

Ryan descubrió que Google le había etiquetado con un rastreador de identificación que alimentaba a compañías externas que iniciaban sesión en una página web oculta. La página no mostraba contenido, pero tenía una dirección única que la vinculaba con la actividad de navegación del propio Ryan.

Utilizando el rastreador de Google, que se basa en la ubicación y el tiempo de navegación del usuario, las empresas podrían hacer coincidir los perfiles de Ryan y su comportamiento de navegación web con los perfiles de otras empresas, para poder orientar con anuncios que tengan un gran impacto en el usuario gracias a los conocimientos que aportaban estas filtraciones.

Ryan ha encontrado seis páginas separadas utilizando su identificador después de una hora mirando páginas web en el navegador Chrome de Google. El identificador contenía la frase "google_push" y se envió a al menos ocho empresas adtech (de publicidad).

"Esta práctica está oculta de dos maneras: la forma más básica es que Google crea una página que el usuario nunca ve, está en blanco, no tiene contenido, pero permite. a terceros espiar al usuario y el usuario no es el más sabio", asegura Ryan. "No tenía idea de que esto estaba sucediendo. Si consultara el registro de mi navegador, tampoco habría tenido una idea".