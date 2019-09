Google Play reproducirá automáticamente los anuncios a partir de este mes

Este texto sustituye al anterior y cambia el titular al siguiente: "Google Play Store reproducirá automáticamente los vídeos promocionales de las 'apps' a partir de septiembre"

Google Play Store ha anunciado que a partir de septiembre va a empezar a reproducir de manera automática los vídeos promocionales de las fichas de las aplicaciones, por lo que insta a los desarrolladores a desactivar la publicidad si sus vídeos están monetizados en YouTube.

Google ha comunicado a través de la página de Ayuda que los desarrolladores de aplicaciones que tengan vinculados vídeos monetizados desde YouTube o que muestren contenidos protegidos por derechos de autor tendrán que desactivar los anuncios de los mismos.

Esta petición se debe a que la compañía va a empezar a reproducir los vídeos promocionales de las aplicaciones en Play Store de forma automática desde septiembre, y quiere evitar que se reproduzcan también los anuncios.

No obstante, si los desarrolladores no realizan ninguna acción, si no desactivan los anuncios, sus vídeos dejarán de mostrarse a partir del 1 de noviembre, como advierte la compañía. En caso de que no puedan desactivar los anuncios, desde Google indican que pueden subir otro vídeo.

Aunque no es obligatorio, la compañía anima a acompañar la ficha de una aplicación o juego en Play Store con un vídeo promocional, ya que se trata de una "forma divertida y atractiva de mostrar las características de su aplicación a los potenciales usuarios".