Nace "MATIZ", un e-commerce de moda sostenible creado por la modelo española Marta Ortiz

María Lantero Madrid

Marta Ortiz, modelo y emprendedora española que ha triunfado en las principales capitales de la moda del mundo como Nueva York, París, Milán, Tokio o Madrid, acaba de lanzar en España un e-commerce de moda sostenible denominado "MATIZ", con el fin de potenciar el consumo responsable y la economía circular.

Nacida de la necesidad de cambiar la manera de producir y consumir moda, MATIZ es una plataforma online donde comprar y vender moda sostenible y cool. Además, es una solución digital al servicio de las marcas que abogan por el respeto del planeta y el consumo responsable, combinando la tecnología con la moda sostenible y apostando por la economía circular. Su objetivo es ofrecer al consumidor una amplia gama de productos 100% sostenibles y garantizar una excelente experiencia de compra digital.

MATIZ redefine el concepto de lujo, artesanía y sostenibilidad, sustentado en cuatro pilares: marcas sostenibles, precios justos y transparentes, experiencia fácil y 100% digital y una sección "Pre-Loved" (una selección de prendas de segunda mano de lujo).

Actualmente, MATIZ cuenta con más de 50 marcas sostenibles y españolas en las categorías de moda, decoración y belleza, como Adriana Iglesias, Malababa, Duarte o Cashfana. Además, dispone de Servicio de Personal Shopper (en colaboración con NIUMI los clientes tendrán la posibilidad de contratar un servicio de organización de armario, centrado en ayudarles a crear un sistema de orden adaptado a sus necesidades y estilo) y Asesoría de Imagen Personalizada post-venta (con el objetivo de crear un armario cápsula y duradero para sus clientes). En definitiva, MATIZ pone a disposición de estas marcas una plataforma tecnológica de comercio electrónico donde conectar con clientes en cualquier rincón de España.

Desde Status entrevistamos a la modelo y emprendedora Marta Ortiz. Un proyecto que será un éxito y seguro dará mucho de qué hablar.

¿Con qué intención nace la idea de tu proyecto Matiz?

Desde hace unos años, como consumidora final, echaba en falta una plataforma online donde poder encontrar una selección de moda diferente y atemporal, distinta a lo que las grandes marcas vienen ofreciendo tradicionalmente.

Tras la aparición de la pandemia y durante la etapa del confinamiento puse en marcha una iniciativa para ayudar a promover el consumo de moda local y sostenible bajo el nombre de #YoTeSigoATi, a través de la cual daba a conocer marcas emergentes entre mis seguidores y para mi sorpresa ¡fue un éxito total!

Por lo que llegue a la conclusión de que una plataforma como MATIZ podría ser una gran solución digital no sólo para el consumidor, sino también, un gran aliado para las marcas sostenibles que buscan conectar con un nuevo tipo de cliente.

¿Cuál es tu objetivo con Matiz?

Nuestro principal objetivo es concienciar de la urgencia climática que vivimos. Nos hemos acostumbrado a tenerlo todo aquí y ahora, sin importar lo que nos llevábamos por delante, ni mirar bajo qué circunstancias se han fabricado las cosas que consumimos. La solución no es volver hacia atrás, sino cambiar para que todo siga igual, y para ello podemos empezar cambiando la manera de consumir.

¿A qué retos te has enfrentado como emprendedora?

MATIZ es el resultado de 10 años trabajando aprendiendo y viajando por el mundo como modelo por lo que la convicción de crear empresa tuvo lugar de una forma muy natural. Una vez que nos pusimos a la obra a crear la empresa de cero nos encontramos con infinidad de retos, creo que el mas grande ha sido compaginar mi trabajo como modelo con el de empresaria, creo que la clave es tener un buen equipo de trabajo con el que compartir responsabilidades y pasión por lo que hacemos.

¿A qué tipo de clientes te diriges?

¡A todo el mundo! La idea de Matiz era crear un concept store online afín a todos los gustos. Es por ello que elegimos las marcas y los productos para así crear un catálogo amplio pero exclusivo a la vez. Nuestra selección va desde marcas emergentes como Virago Barcelona o Cashfana, hasta marcas más consolidadas como Malababa, con la misión de demostrar que la moda sostenible no es aburrida, sino todo lo contrario.

¿Qué experiencia es la que quieres que tu cliente pueda vivir a través de vuestro servicio?

Para nosotras, la experiencia de nuestras clientas es lo más importante, por lo que debe ser exquisita. Desde el look and feel de la página, hasta el customer service. Nuestro trato es muy cercano, empatizamos con la clienta para entender sus gustos y necesidades. Matiz es un ecommerce 360·, tenemos artículos nuevos, de segunda mano y ofrecemos un servicio de asesoramiento personalizado. Todo lo que una clienta busca, en un mismo sitio.

¿Qué es el lujo para ti hoy en día?

Es una pregunta genial, ya que pienso que el concepto del lujo es algo muy personal y dinámico que va evolucionando a medida que evolucionas como persona, al menos en mi caso.

Desde hace un tiempo mi lema de vida es "menos es más" y tanto en Matiz como en mi día a día busco primar la calidad por encima de la cantidad. Creo además que el mundo cada vez evoluciona más en esta línea y nuestra sociedad dejará pronto de confundir abundancia con lujo.

Lujo para mi hoy es salud y tiempo para disfrutar de las cosas que me apasionan con las personas que quiero.

¿Hacia donde crees que se dirige el sector de la moda?

Creemos que la sostenibilidad es un estilo de vida, y no sólo algo que se limita a las prendas de vestir. La pandemia ha propiciado el boom del e-commerce y el auge del consumo sostenible no solo en moda sino en muchos otros sectores. El consumidor final ha cambiado radicalmente su forma de pensar en los últimos años y no solo demanda experiencias de compra digitales sino también sostenibles, ahora las características ecológicas y sostenibles de un producto determinado pueden influir notablemente en la decisión de compra por parte del cliente.

A pesar de los avances logrados en los últimos años en materia de sostenibilidad, hoy la industria de la moda representa un 10% de las emisiones globales que se emiten al planeta, y es responsable del 20% de la contaminación industrial de agua. Queda mucho trabajo por hacer y todos en la industria debemos formar parte del cambio.

¿Crees que el consumidor español es consciente del problema y consecuencias de la industria de la moda a nivel medioambiental en comparación con otros países?

Cuando me embarqué en esta odisea, era consciente del problema, pero no sabía hasta qué punto era una urgencia. A la vez que creaba Matiz, me apunté al Master sobre sostenibilidad de Conde Nast con la Universidad Rey Juan Carlos para aprender sobre el tema. Sin duda, el consumidor no sabe el problema que tenemos encima. No solo por la falta de información, sino porque hablar de cosas serias "no interesa". Somos la generación con más fotos felices y la más infeliz. Rechazamos todo lo que sea negativo, sea realidad o no. En Matiz, intentamos concienciar sobre este problema desde un punto de vista más arty y divertido, para que la información y los datos sean interiorizados por el público.

Las marcas de lujo están apostando por la venta de segunda mano, además de las plataformas especializadas en este sector. Matiz incorpora este tipo de venta en una de sus secciones, ¿cómo piensas desarrollarlo y que importancia tiene dentro de tu proyecto?

La idea del apartado Pre-Loved es potenciar la economía circular en el mundo de la moda. Si la clienta quiere renovar su armario, le damos la posibilidad de vender lo que adquirió en Matiz con anterioridad (no antes de 14 meses), dando así una segunda vida a los productos. De esta manera, mostramos la atemporalidad y alta durabilidad de los productos que forman parte de la selección que ofrecemos a nuestros clientes.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en la compañía?

Matiz tiene la misión de cambiar la forma de consumir moda, ayudando a rediseñar una industria que nos apasiona profundamente. Nuestro objetivo a corto plazo es seguir dando la bienvenida a más marcas y clientes, ambos son igual de importantes para nosotros. A largo plazo, queremos abrir un espacio exclusivo para que nuestras clientas tengan un asesoramiento personalizado más cercano.