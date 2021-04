Dieta del café: ¿En qué consisiste este método para adelgazar? ¿es realmente saludable?

Carlota Reina Madrid

El paso de los años ha demostrado que los régimenes basados en una alimentación equilibrada son los únicos que verdaderamente tienen efectos positivos a largo plazo, quedando así desbancadas las conocidas como dietas milagro. Entre la infinidad de métodos que existen para perder peso, en todos es necesario realizar esfuerzos y dejar de lado alimentos -que nos chiflan- que no nos aportan nada bueno. Pero, ¿y si uno de tus vicios favoritos fuera el que te ayudara a adelgazar? Pues si éste es el café, quizás estés de suerte.

Tal y como afirma el doctor Bob Arnot en su libro The Coffe Lover's Diet, tomar varias tazas de café al día puede ayudar a acelerar metabolismo, quemar más grasa, bloquear la absorción de calorías y disminuir el apetito. Pero no es oro todo lo que reluce, ya que, tal y como explica el doctor en su libro, para que este ingrediente te ayude a perder peso deberás acompañarlo con otras pautas, como la de llevar una alimentación saludable (y mediterránea), incluyendo un gran porcentaje de frutas, cereales y verduras en las comidas y evitando los carbohidratos refinados, los precocinados y ultraprocesados.

A modo general, Arnot aconseja no superar las 1.500 calorias diarias, pero esta cifra variará según las características de cada persona, como el sexo o la altura. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar antes a un especialista.

Cuánto café debo tomar y qué tipo

El plan del doctor Arnot comprende la ingesta de 720 ml de café al día, lo que correspondería a un máximo de tres tazas. No obstante, no todos los granos valen, ya que el más adecuado es un café de tueste suave rico en polifenoles, una sustancia que tiene una gran capacidad antioxidante. Además, el café debe consumirse solo, sin leche ni azúcar, ya que ésto añadiría calorias extras.

¿Todo el mundo puede hacer esta dieta?

A la pregunta de si este método es aplicable para todo el mundo, la respuesta es no. No todas las personas tienen la misma tolerancia a la cafeína, y debemos recordar que un exceso de ésta puede ocasionar problemas de salud como presión arterial, insomnio, dolores de cabeza o incluso osteoporosis o depresión, entre otras. En este sentido, los expertos recomiendan no sobrepasar el consumo de cuatro tazas por días (960 ml) aproximadamente para no correr riesgos de sufrir alguna complicación.

¿Es realmente eficaz?

Pese a que diversos estudios demuestran que la cafeína puede ayudar a aumentar la tasa metabólica hasta en un 11% y a quemar más grasa, no existe ninguna evidencia científica de que las personas que han adelgazado utilizando el método del doctor Arnot sea gracias al café, ya que podría deberse a la realización de una dieta saludable y baja en calorias.