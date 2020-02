12 accesorios para convertir tu móvil en un dispositivo de lujo

Hace tiempo que los teléfonos dejaron de ser únicamente dispositivos para hablar. Convertidos ya en máquinas imprescindibles en nuestra vida, ofrecemos varias ideas para sacarles todavía más partido disfrutando de la música, los viajes o, incluso, la escritura a mano. ¡Sorpréndase!

1. Galaxy Buds+. Que la tecnología siente pasión por la moda y viceversa no es nada nuevo. Lo que sí es una novedad es la nueva colaboración de Samsung con el diseñador americano Thom Browne tanto para su nuevo Galaxy Z Flip como para todos sus accesorios, como estos auriculares que cuentan con la última tecnología de la firma coreana junto con la famosa tribanda de uno de los creadores más originales de las pasarelas mundiales. Disponen de hasta seis horas de batería, micrófono dual y la posibilidad de cambiar el foco para que no se pierda nada de lo que sucede a su alrededor.

Galaxy Z Flip Thom Bowne

2. Apple Watch Hermès Series 5. El negro se impone en la colaboración más exclusiva de Apple. Desde su origen, este dispositivo ha contado con la maison francesa para su modelo más especial y en esta ocasión llega con una correa negra en piel de ternera Swift con una hebilla especialmente diseñada que recuerda la cincha de montar a caballo y una caja de acero inoxidable de 40 mm rediseñada para su pantalla Retina. Se trata de la forma más interesante para poner en su muñeca no solo la última tecnología y unas de las referencias de los relojes conectados, sino un punto de estilo que solo una referencia del lujo como es Hermès puede conseguir. Precio: 1.399 euros.

Apple watch Hermès.

3. Megaboom 3. Hace tiempo que el teléfono dejó de ser únicamente un dispositivo para hablar con otras personas. También puede convertirse en todo un equipo de música y para eso nada mejor que acompañarlo de uno de los mejores altavoces del mercado. Con tecnología Bluetooth, el Megaboom 3 es inalámbrico, resistente al agua (por lo que es perfecto para llevárselo donde quiera) y ofrece una tecnología envolvente 360º que resulta perfecto para convertir cualquier espacio en una discoteca (o darse un baño relajante). Precio: desde 209 euros.

Megaboom 3.

4. Moment. ¿Apasionado de la fotografía? Entonces este kit de cinco lentes para su teléfono va a ser uno de sus accesorios favoritos. Moment le ofrece la posibilidad de transformar su teléfono en todo un dispositivo para hacer todo tipo de fotografías con las que elevará sus instantáneas a un nuevo nivel. Son fáciles de colocar y de guardar, por lo que podrán acompañarle allá donde vaya. Se acompaña de un pincel diseñado para que tenga las lentes siempre impecables. Precio: 600 euros.

Moment.

5. Lumee. Las hermanas Kardashian convirtieron esta marca de carcasas en una de las más buscadas en hace unos años. Su diseño, con dos luces led extra incorporadas para poder hacer mejores selfies, arrasaron en el mercado. Ahora, con la madurez de la firma, han empezado a presentar modelos más depurados (otros en cambio no pasaran inadvertidos por sus sorprendentes diseños) que ayudan a que sus fotografías tengan un toque mucho más profesional. Una vez lo pruebe, le podemos asegurar que no entenderá su teléfono sin esta carcasa. Precio: 75 euros.

Lumee.

6. Funda AirPods Pro Sidney Black de Suritt. Esta marca española ha decidido cuidar hasta el último detalle de nuestros teléfono y por eso ha ideado una amplia gama de accesorios para cubrir todas nuestras necesidades. Entre ellas, las de aportar un extra de seguridad a los auriculares de la firma de la manzana con esta funda en piel con troquelado de cocodrilo. Y no es la única propuesta. Las opciones que podemos encontrar en su web son muy variadas, tanto en el tratamiento de la piel como en el acabado. Usted elige la suya. Precio: 44,95 euros.

Funda AirPods Pro Sidney Black de Suritt.

7. Horizn Studios. ¿Una maleta como accesorio para nuestro teléfono? Sí, aunque parezca sorprendente también las maletas se han apuntado a la moda de aportar un valor añadido a nuestros móviles. En este caso, Horizn Studios apuesta por alargar la duración de la batería de todos los teléfonos móviles. Este modelo cuenta con una batería extra y aprobada para poder llevar en cabina, que recargará los dispositivos si no cuenta con un enchufe a su lado o tiene que moverse para continuar su viaje. Precio: 350 euros.

Horizn Studios.

8. Loewe. La firma española le pone un punto a animal a los teléfonos móviles de Apple. Ha presentado a nivel mundial su funda Elephant para los modelos iPhone X/XS en el que la protección y el diseño se dan la mano. El buen hacer de la firma se demuestra en la manera en la que ha elaborado la cabeza del elefante que tanto llama la atención: se ha confeccionado a mano en piel con pequeñas perforaciones para los ojos. El anagrama aparece repujado en una de las esquinas. Están disponibles en nueve colores que incluyen el caramelo, el amarillo, el azul o el gris perlado. Precio: 350 euros.

Funda Elephant de Loewe.

9. Louis Vuitton Horizon. Los fanáticos de Louis Vuitton tienen en estos auriculares la mejor manera de llevar siempre y a todas artes el amor por esta marca. Se trata de un dispositivo con un original diseño que viene en varios colores. Se presentan en una caja de carga de acero inoxidable pulido con chorro de arena en el que aparecen los dibujos emblemáticos de la maison francesa. En el apartado tecnológico, cuentan con cancelación de ruido y sonido ambiente, carga inductiva y mayor autonomía. Precio: 980 euros.

Louis Vuitton Horizon.

10. Gucci. A primera vista puede parecer una simple cartera, pero lo cierto es que se trata de una funda diseñada por la firma italiana para guardar el teléfono móvil. Destaca su original estampado psicodélico en un material con un impacto medioambiental reducido y detalles en piel que actualizan el emblemático anagrama de Gucci. Además, cuenta con una correa para su total seguridad. En su interior cuenta con dos ranuras para tarjetas. Está diseñada para dispositivos como el iPhone 8, iPone 8 Plus y el iPhone X/XS. Precio: 420 euros.

Gucci.

11. Montblanc Augmented Paper. Este dispositivo de Montblanc es un sueño cumplido para todos aquellos que no quieren abandonar la escritura a mano, pero desean tener todos sus documentos o bocetos en una multitud de dispositivos, incluido el teléfono móvil. Su cubierta de piel esconde un cuaderno y un bolígrafo Montblanc StarWalker que digitalizan todo lo que ponga sobre el papel. Lo podíamos comparar con un escáner, eso sí, el escáner con más estilo del planeta. Probarlo es desearlo, así que ya sabe. Precio: 945 euros.

Montblanc Augmented Paper.

12. Chanel. No podía faltar en el listado de accesorios para un teléfono móvil de lujo un diseño de una de las firmas más emblemáticas de la alta costura francesa. En esta funda para el teléfono pensada para colgarse del cuello encontramos casi todo los elementos que componen el ADN de la casa gala: las cadenas de su bolso 2.55, el fundamental color negro y, cómo no, las dos 'C' entrelazadas que conforman su logo. Es perfecto para aquellas personas que nunca saben dónde llevar el móvil o no recuerdan en qué lugar lo dejaron. Bien, la solución más exclusiva la tiene Chanel ¿quién sino? Precio: 1.150 euros.