La DO Cava es plurinacional: los bodegueros podrán indicar el origen de su vino

Yago Gantes Madrid

Tras un año de tensiones en la Denominación de Origen Cava, el consejo regulador ha llegado este lunes, por unanimidad, a un acuerdo que procura un mayor compromiso por el origen, la tierra, la calidad y la promoción del vino espumoso. "Hemos llegado a un acuerdo muy positivo, histórico y al que se ha llegado por unanimidad. Estamos muy contentos, hemos llegado a una batería de medidas que hacen profundizar en el origen, la apuesta por el territorio y la viña", explica, en una entrevista a Status, Javier Pagés Font, presidente de la DO.

Uno de los principales cambios que verá el consumidor en las propuestas bajo el paraguas de la DO Cava es que podrán leer en la etiqueta de la botella la región a la que pertenecen. Una información sobre la procedencia, no obstante, que no será obligatoria: "Dependerá del bodeguero si quiere hacer referencias al origen", relata el presidente.

Así, el acuerdo alcanzado persigue la revalorización del territorio y el origen, reforzando la ya elevada calidad del Cava con una nueva normativa complementaria de altísimo nivel de exigencia cualitativa respaldada por la garantía máxima de certificación propia de las denominaciones de origen. El propósito de esta nueva normativa es afianzar la calidad y, a la vez, clarificar la decisión de compra, facilitando la identificación de la calidad de todos los productos. "Se busca, así, ofrecer al consumidor mejores criterios de información y decisión. Además, se ha creado un sistema propio de zonificación y ordenación geográfica consistente y útil para el consumidor", relata la DO en comunicado.

Un año de tensiones

Este nuevo plan de actuación de la DO viene después de un año de conflictos importantes. A comienzos de este 2019, los nueve miembros de AVEC, Asociación de Viticultores y Elaboradores Corpinnat, decidieron abandonar la DO Cava dándose de baja como elaboradores. Una decisión que se profundizó este otoño: La DO Penedès y Corpinnat se unieron para intentar lanzar una nueva denominación de origen especializada en vinos espumosos 100% ecológicos.

Esta futurible nueva denominación sería la única del país con vinos espumosos que se circunscribe a un territorio compacto, al catalán, pues la DO Cava se extiende por varias zonas de Cataluña y resto de España. En concreto, Valencia, País Vasco, Extremadura, Navarra, La Rioja y Aragón.

En el momento de esta declaración, el consejo lamentó que las dos marcas no no optasen por negociar una nueva denominación, y con ello, se autoexcluyeran del proceso de renovación de la DO Cava para encarar "los retos presentes y futuros". Asimismo, la entidad se mostró sorprendida por el "secretismo" con el que supuestamente se han llevado a cabo estas conversaciones, que tienen como único objetivo "suplantar la DO Cava" y adaptarse a las necesidades específicas de Corpinnat.

Javier Pagés cuenta a Status que el nuevo acuerdo aprobado pretende dar "protección y seguridad a todos los miembros de la denominación y procurar una búsqueda de mayor venta y mayor prestigio". El sector del cava, igual que el resto del vino español, está trabajando por aumentar la calidad y la imagen de sus productos para ganar en ventas internacionales y subir el precio medio. "El cava tiene recorrido en este sentido", sentencia Pagés.