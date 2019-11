Naturaleza, tradición y elegancia: las bases de inspiración de Mazda para la creación de sus coches

Status Madrid

El director de cine Javier Balaguer (nominado al Goya) y el coreógrafo Federico Barrios (West Side Story) se unen para crear un short-film en torno a la filosofía de diseño Kodo –alma del movimiento–. Mazda emplea esta filosofía en la creación de sus coches, se basa en la energía contenida de la naturaleza, las tradiciones de diseño del Japón ancestral, el minimalismo, la pureza y la elegancia.

El proceso de creación de un nuevo modelo como el Mazda CX-30 comienza cuando unos maestros artesanos, llamados Takumi, modelan bloques de arcilla usando todo su cuerpo para buscar las emociones que el vehículo debe despertar en el observador, igual que ocurre con una obra de arte. A continuación, exploran esas emociones mediante bocetos y modelos tridimensionales. En este proceso, les guía su obsesión por la belleza y utilizan todo el potencial de las manos humanas para crear formas capaces de producir sensaciones en las personas. Además, canalizan el espíritu y la tradición de los maestros artesanos japoneses.

Short-film.

Javier Balaguer y Federico Barrios han creado una pieza audiovisual de gran valor artístico inspirados por este proceso basado en la arcilla, el movimiento del cuerpo humano, las emociones, la pureza y la elegancia. El film se divide en cuatro fases: la creación, la concepción, el nacimiento y la revelación. A lo largo de ellas, dos bailarines de danza contemporánea ejecutan una compleja coreografía a través de escenarios de gran impacto visual como el desierto de Mahoya o las Salinas de Torrevieja. Partiendo de la arcilla y los tonos terrosos en maquillaje y escenario, pasamos a la pureza del blanco de las montañas de sal y la pasión del agua rosácea próximo al mar.

Los protagonistas del film:

Javier Balaguer: Director de cine nominado a los premios Goya con seis películas en su filmografía, como su debut 'Solo mía' o su última producción 'Cervantes, la búsqueda', a la que se sumará este año 'Domótica'. Además de su carrera cinematográfica, ha trabajado como fotógrafo de moda y publicidad, con lo que ha forjado una gran sensibilidad visual y artística. A esto se suma su labor como localizador en numerosas producciones, conocimiento que ha sido aplicado en la búsqueda de escenarios sorprendentes para el short-film Kodo. En sus películas ha trabajo con actores como Paz Vega, Sergi López, Victoria Abril o Javier Veiga. También ha realizado videos musicales para artistas como Tino Casal o la Unión.

Federico Barrios: Coreógrafo argentino formado en las mejores escuelas de danza de Buenos Aires, Nueva York y Madrid. Su carrera arrancó con musicales como 'David, el rey', 'El jorobado de París' o 'My Fair Lady'. Desde 2001 se traslada a Madrid, donde imparte clases en la prestigiosa escuela Marand Musical, participando en numerosas producciones como 'Hoy no me puedo levantar', '40, el musical' o 'NINE'. Como coreógrafo, ha estrenado ocho musicales, entre los que destacan 'Sonrisas y Lágrimas' (Premio Teatro musical), 'Cabaret', 'Más de 100 mentiras' y 'West Side Story'.

Oriol Anglada: Nacido en Barcelona, se forma en la Escuela de Danza y Comedia Musical Coco Comín. Completa su formación de danza clásica en Carles Ibáñez, de Modern. En el ámbito teatral forma parte de musicales como "Dirty Dancing, "Cabaret", "Priscilla, Reina del desierto", "Grease, el musical" y "La Bella y la Bestia". Entre sus últimos trabajos se encuentra el haber formado parte del ballet del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el rodaje de la película "Yucatán" de Daniel Monzón.

Silvia Álvarez Esteva: Nace en Barcelona, donde recibe la base de su formación artística, principalmente en danza clásica, jazz y claqué. Más adelante se inicia en el canto y la interpretación.

Recibe una beca de estudios de teatro musical en la escuela 'Doreen Bird College' de Londres. Ha participado en los musicales "Cats", "Cantando bajo la lluvia", "Victor o Victoria", "Los productores", "La Bella y la Bestia", "Fiebre de Sábado Noche", "Chicago", "Más de 100 Mentiras", "40 el Musical", "Grease", "Marta tiene un marcapasos" y "Nine". En teatro ha trabajado con Andrés lima en la zarzuela "Viento es la dicha de Amor" y con Miguel del Arco en "Antígona".

Basilio Martí: El compositor de la música del short-film fue teclista de Antonio Vega durante dos décadas, estuvo en Sonora, ha tocado con Quique González y ha contado sus propios proyectos como el Yuri Gagarín Trío y el Basilio Martí Trío. Este compositor, pianista y arreglista, estudió música en el Real Conservatorio de Madrid y en la New York Jazz Academy. Ha trabajado durante dos décadas con numerosos artistas pop rock (Antonio Vega, Mercedes Ferrer, Quique González, Hombres G, Marta Sánchez, Lizzy Loeb).

El diseño Kodo

A día de hoy, Kodo se caracteriza por una presencia minimalista y noble, y por una elegancia fundamental que hunde sus raíces en la estética japonesa ancestral. Mazda aplica un principio de "belleza a través de la sustracción" consistente en eliminar todos los elementos innecesarios.

Así, por ejemplo, las carrocerías incorporan sutiles curvas Sori que evocan el trabajo de los antiguos artesanos japoneses, y superficies Utsuroi en las que los juegos de luces y sombras parecen cobrar vida. Dentro de los habitáculos se aplican conceptos espaciales tradicionales como el MA y el Yohaku del espacio diáfano para crear fluidez y ambiente.

"Desde siempre, los maestros japoneses han buscado una belleza pura a través de la sencillez de las formas", explica Jo Stenuit, Director europeo de diseño de Mazda. "Eso ha servido de inspiración a nuestros diseñadores para recortar elementos y crear realidades dinámicas y elegantes, contenidas a la par que vitales. Así es como percibimos la estética japonesa, con una sensibilidad que nos ha permitido crear coches llenos de emoción". La diferencia respecto a otros fabricantes radica en que Mazda pone mucho más énfasis en el toque humano y el arte del modelaje en arcilla. Esta tradición de los modelos de arcilla permite efectuar de forma manual incluso los detalles más sutiles.

Creando formas con las manos

La arcilla es el material perfecto para transmitir la emoción y el grado de detalle que Mazda quiere introducir en las superficies de sus vehículos. Exige una sensibilidad y un nivel de coordinación entre la mano y el ojo que no se puede conseguir con una máquina. Naturalmente, Mazda también utiliza herramientas digitales de diseño en las áreas oportunas. Sin embargo, los modelos en arcilla siguen siendo esenciales por lo que son capaces de expresar de una forma única. Esa es la fórmula de Mazda para una calidad de diseño excepcional.

"Desde nuestra perspectiva, una forma creada a mano de manera sincera y consciente recibe un alma", afirma Andreas Feussner, Jefe de modelización del Estudio europeo de diseño de Mazda. "Somos muy afortunados de contar con algunos de los mejores modelistas de arcilla del mundo, porque Kodo no funcionaría sin ese toque humano".

La filosofía de diseño japonés

Yohaku: El arte del espacio vacío, la belleza del espacio diáfano que se percibe, por ejemplo, en la fluidez y la atmósfera del habitáculo del Mazda CX-30.

Ma: Es el espacio o los intervalos entre elementos, un clásico de la arquitectura japonesa. Se aprecia en el contraste entre el carácter a la vez envolvente y abierto del Mazda CX-30. Menos es más.

Sori: Son las curvas que se encuentran en la arquitectura tradicional japonesa y la fabricación de espadas. Presente, por ejemplo, en los arcos que parten de los faros del Mazda CX-30, recorre los pasos de rueda delanteros y llega hasta las ruedas traseras.

Utsuroi: El juego entre las luces y las sombras. Por ejemplo, en la forma en que las superficies laterales de la carrocería del Mazda CX-30 manipulan la luz, reflejando una forma en "S" que cambia según la perspectiva del observador o cuando el coche se mueve.