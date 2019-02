El dueño de la finca donde murió Julen rompe su silencio: "Jamás pensé que por ahí pudiera caber un niño"

David Serrano es el dueño de la finca en la que estaba el pozo al que cayó Julen el pasado 13 de enero. El cuerpo del pequeño fue encontrado 12 días después. Mientras se sucedían las tareas de rescate, el foco se centró sobre todo en dos personas: en el dueño de la finca y en la persona que había realizado el pozo. Ahora, David ha roto su silencio público para defenderse: "Jamás pensé que por ahí pudiera caber un niño". La autopsia revela que Julen sufrió politraumatismos y que cayó de pie.

David es la pareja de la prima del José Roselló, padre de Julen. En la finca, comprada hace cuatro meses, quería poner en marcha una plantación frutal y para ello había encargado que se realizaran tres pozos para encontrar agua. "Contraté a Antonio para hacer el pozo y según vino y los hizo se fue con el camión y dejó los pozos abiertos", asegura David.

"Este hombre me dijo que si la prospección era negativa me cobrara 12 euros y si era positiva 27, con el tubo incluido", relata en rueda de prensa. "Unos días después le dije a un amigo que viniera con maquinaria para que me retirara la montaña de arena que me había dejado Antonio e hiciera una zapata para hacer un muro de contención para evitar desprendimientos", continúa.

"El pozo se iba a quedar tapado con hormigón, con el muro en lo alto. La arena retirada la quería usar para la mezcla. El día de la desgracia yo tapé el pozo con dos bloques de hormigón y cuando me encontraba haciendo el fuego para la paella advertí del peligro que había, peligro de que alguien metiera el pie y se lo partiera, pero jamás pensé que por ahí pudiera caber un niño. Eso jamás me lo voy a perdonar", dice David Serrano.

"Desde aquel día todo me da igual"

"El niño estaba jugando cuando escuché voces aterradoras, se había escurrido entre los dos bloques y había desaparecido. Desde ese día todo me da igual, la verdad. Lo que pase o lo que no pase. Yo tengo una niña chiquitita de dos años que también se encontraba jugando. Ha sido Julen, pero también podía haber sido mi niña. Y eso es algo que no me voy a perdonar, no haber visto ese peligro", relata el dueño de la finca mientras se derrumba ante las cámaras.

David también ha hablado para ABC Sevilla, sobre todo sobre la posibilidad de que sea condenado por homicidio imprudente: "No hay dios quien lleve este día a día. En ningún momento se han puesto en mi pellejo, tras vivir esta desgracia y ser acusado por la opinión pública con mentiras", asegura David. "No he matado a nadie, fue un accidente", ha sentenciado.

El cuerpo de Julen fue encontrado 12 días después a 71 metros bajo tierra. Ahora la investigación se centra en saber si hubo homicidio imprudente o no. El pocero asegura que tapó los agujeros y David, por otro lado, sostiene que estaban sin sellar y que fue él quien puso dos bloques.