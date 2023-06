La llegada de los fondos es clave para avanzar hacia un modelo sostenible

En un entorno empresarial que cada vez pone más foco en la sostenibilidad y la eficiencia energética, la cooperación tanto entre actores del sector privado como la colaboración público-privada serán algunas de las claves para cambiar el modelo actual hacia uno más sostenible. Sin embargo, los trámites burocráticos que conllevan las ayudas de los fondos 'Next Generation' han provocado incertidumbre para muchas empresas que quieren dar respuesta a la nueva demanda de soluciones más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Así lo aseguraron expertos del sector durante la mesa de debate sobre sostenibilidad en la jornada empresarial 'Descarbonización y Sostenibilidad', organizada por elEconomista.es en colaboración con Anese.

"Hay una cantidad importante de fondos, pero el trámite que llevan es complicado y empresas de tamaños incluso grandes como la mía, estamos teniendo dificultades para conseguir incorporar esos fondos a los proyectos", comentó la directora de Servicios Energéticos de Acciona Energía, Elena González.

"Son una cantidad enorme frente a las que estábamos acostumbrados a manejar y nos encontramos con que los medios no están preparados para abordar esta cantidad tan grande", aseguró.

"Los clientes a veces están perdidos", apuntó el director de B2B de Endesa X, Álvaro Otaolaurruchi. "(Los fondos) están ayudando, sí, pero hay que avanzar con cabeza. Cuantos más vengan pues mejor y que haya certidumbre sobre los plazos y la renovación", añadió y aseguró que es fundamental que "seamos capaces de ordenar esto y que cada cosa que se promueve tenga un sentido y que nos haga ser competitivo al país y a esta industria".

El director insistió, además, en la necesidad de acelerar las inversiones en una dirección "que tenga sentido".

"Estamos competiendo con otros continentes y países como Estados Unidos que está dando incentivos fiscales, mientras nosotros damos ayudas que al final no llegan a todo el mundo por el tema de trámites burocráticos y ahí estamos cometiendo un pequeño error", aseguró la vicepresidenta de Estrategia y Consultoría de Sostenibilidad y Energía de Schneider Electric, Raquel Espada.

"Los subsidios y las ayudas no nos ayudaron en tiempos durante el boom que tuvimos en 2017 y tenemos que aprender de eso", añadió e hizo hincapié en la importancia de que no sean "ayudas para tres o cuatro años porque luego tendremos un problema".

También desde el sector de rehabilitación energética de los edificios se sienten "decepcionados" con el impacto de los fondos, especialmente en la parte residencial. "El ratio de rehabilitación en España estará más o menos en el 0,12% anual del parque edificado cuando en otros países europeos están en el 1% o 1,5%", apuntó el director de Negocio para España y Portugal de Rockwool, Miguel Ángel Gallardo.

El director apuntó, sobre todo, a la burocracia y la incertidumbre sobre la financiación como los dos principales problemas en la actualidad. "Una ambición razonable sería llegar al 3%, que es enorme con respecto a lo que hay ahora", añadió.

Desde el sector financiero, el director de Energía y Sostenibilidad de BBVA, Ángel Giménez, insistió en la necesidad de que el sistema financiero aprenda de los modelos para saber cómo financiarlos en un futuro próximo.

"Las entidades financieras tenemos que entender y acompañar a las empresas en esta transformación", aseguró durante su intervención. "Tenemos que tener la capacidad de que sepan que esto es algo que les va a servir competitivamente y, además, si lo necesitan, es financiable", comentó.

Para el director, la creación de un ecosistema para dar respuesta a la creciente demanda, y hacerlo de una forma más acelerada, es algo fundamental. "También hay que fijarse en cómo podemos canalizar los fondos para que se genere ese ecosistema y cómo puedes generar esa integración para que justamente a esa demanda se le puede dar salida", subrayó.

Cambio muy demandado

En enero este año, el Gobierno aprobó el real decreto que regula el sistema de certificados de ahorro energético (CAE) para acelerar el cambio y lograr los objetivos de ahorro de energía con los que España se ha comprometido con la Unión Europea.

Durante la mesa de debate, todos los expertos dieron la bienvenida al cambio legislativo que llevaban "muchos años persiguiendo" desde el sector, según dijo González. "Va a poner en funcionamiento al mercado", comentó y añadió que en otros lugares donde se está aplicando este mecanismo de mercado "se ha dinamizado mucho más esa actividad de eficiencia energética".

"Ahora vamos a tener múltiples actores y clientes finales que hacen sus proyectos y quieren vender sus ahorros, va a haber intermediarios que faciliten estas transacciones y sujetos obligados que van a tener varias vías de conseguir estos ahorros", aseguró.

Además, la directora espera que España pueda seguir el ejemplo de Francia, país en donde el mercado de certificados de eficiencia energética no se circunscribe solamente a las obligaciones que el mercado tiene con la UE, como va a ocurrir en España, sino que "va mucho más allá".

"En Francia están hablando de intentar al año conseguir un ahorro de 70.000 gigavatios por hora y nosotros estamos hablando de 7.000 gigavatios por hora. Son 10 veces menos", subrayó.

Desde Endesa X también valoran muy positivamente el nuevo real decreto. "Al final cuando estamos ofertando soluciones a los clientes para que se descarbonicen y pueden ser más sostenibles y eficientes, el tener una palanca adicional para trasladarle mayor beneficio económico siempre es bueno", aseguró Otaolaurruchi.

Sin embargo, según el director, hay que minimizar lo máximo posible la percepción del riesgo y la incertidumbre asociados a estas medidas europeas. "Si hay una incertidumbre asociada a la subvención esto también nos está perjudicando por el lado de financiación de los proyectos", comentó.

Desde Schneider Electric subrayaron también la necesidad de agilizar las cuestiones burocráticas para asegurar la llegada de la financiación a estos proyectos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

"En la cadena de valor en España el 70% o 80% son pymes. Y si estas empresas no se descarbonizan o no las ayudas, o no pueden tener esa financiación por cuestiones burocráticas, al final vamos a tener problemas", comentó Espada.

Eficiencia energética

La crisis de inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado también ha puesto el foco en los colectivos más vulnerables que más han sufrido las consecuencias de la guerra en materia energética.

"El 22% de los hogares no puede permitirse pagar la energía que necesita para tener un hogar confortable y tiene que invertir más del doble de la media española en conseguir ese confort energético", aseguró Gallardo.

Según el director, la reformación de viviendas para otorgarlas con una mejor eficiencia energética puede ayudar a solucionar el problema y garantizar que no se deja a nadie atrás.

"La ventaja es que una inversión en mejorar la calidad de estos hogares tiene un payback muy rápido que, por un lado, a corto plazo, inmediatamente una vivienda rehabilitada tiene más valor y el confort es inmediato", subrayó.

Añadió que introducir elementos de la economía circular será clave en este cambio de modelo. "Tenemos que ver cómo construimos y cómo rehabilitamos nuestro edificio desde un punto de vista global de la vida útil del edificio", apuntó.

"Con el plan de rehabilitación, que es un plan muy demandado en Europa, tenemos claro que el sector de edificios en general tiene un alto potencial para contribuir a la descarbonización y a la sostenibilidad y es un sector muy atomizado", comentó también González que durante su intervención aseguró que la llegada de los fondos 'Next Generation' está "promoviendo algunos sectores interesantes como, por ejemplo, el hidrógeno".

No obstante, al comparar esos grandes proyectos con otros de menos tamaño como, por ejemplo, la rehabilitación de los edificios, la directora apuntó hacia un salto "muy grande" en lo que se refiere a la aplicación de las ayudas europeas. Para el sector de rehabilitación de los edificios, Gallardo subrayó que la cultura de hacer rehabilitaciones profundas "todavía no está en España".

"Podemos perder la oportunidad de crear esa estructura que permita sostener el tema de la IPID, la directiva de edificios que impulsará unos objetivos de descarbonización del parque edificado muy ambiciosos y si no conseguimos estructurar ese mercado va a ser imposible", dijo y subrayó que "la estructura de decisión no es fácil en España".

Desde BBVA aseguraron que "el sistema financiero tiene que estar ahí para canalizar esos flujos para poder llegar a todos los sitios donde hay que llegar", según explicó Giménez. "La parte de financiación es obvia, el dinero está ahí, va a haber financiación para todas estas tecnologías", aseguró.

"Estamos ante una oportunidad histórica de inversión", dijo Espada. "El cambio de modelo tiene que llegar desde la gobernanza de las compañías para que realmente se impulse", subrayó y añadió que las nuevas generaciones "van marcando muy claro lo que quieren" y que "los consumidores realmente ya no van a aceptar el greenwashing".

"Estamos ante un cambio de paradigma y las empresas tienen que cambiar las reglas del juego", aseguró.

Según subrayaron los expertos durante la mesa de debate, la sostenibilidad ya es un tema de sobrevivencia para todas las compañías y todos los sectores.

"Las empresas y el sector privado son quienes realmente van a hacer esta transformación, que es una transformación del modelo de negocio y de cómo vamos a tener que trabajar con el ecosistema. Si queremos llegar al grado y medio tenemos que transformar toda la parte empresarial", dijo Espada y dejó claro que tanto la descarbonización como la sostenibilidad son oportunidades que hay que aprovechar y tratar desde un punto de vista holístico.