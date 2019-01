El 'annus horribilis' del doctor Josep Baselga, el oncólogo español más reconocido en el mundo

El médico barcelonés Josep Baselga, el oncólogo español más reconocido en el mundo, dará un giro a su carrera profesional tras vivir en 2018 el año más amargo de su exitosa trayectoria en la lucha contra el cáncer. Baselga acaba de ser fichado por la multinacional farmacéutica británica AstraZeneca para dirigir en todo el mundo su área de investigaciones en cáncer.

El fichaje se produce tres meses después de su abrupta salida del hospital Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, el centro oncológico más famoso de todo el mundo. El médico español dimitió como director médico del hospital días después de publicarse un artículo en The New York Times en el que se acusaba a Baselga de no haber publicado, como es preceptivo, todos los pagos recibidos de los laboratorios farmacéuticos que podían poner en cuestión sus artículos de investigación.

The New York Times le acusó de no divulgar millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años

En concreto, según el artículo del The New York Times y la plataforma de investigación ProPublica, Baselga no divulgó millones de dólares en pagos de farmacéuticas en los últimos años omitiendo estos lazos financieros en docenas de artículos de investigación publicados en medios prestigiosos, como The New England Journal of Medicine y The Lancet. Tras conocerse el fichaje por el laboratorio británico, el mismo diario ha afirmado que según la base de datos federal, AstraZeneca pagó al doctor Baselga 28.750 dólares por trabajos de consultoría entre 2013 y 2014.

En su carta de despedida del hospital, Baselga quiso dejar claro que, si bien pudo "haber sido inconsistente en la divulgación, los artículos no cuestionan la validez de la investigación y los estudios que se publicaron.Ya actualicé las divulgaciones en publicaciones médicas y continuaré haciéndolo hasta que el registro esté completo", afirmó el médico barcelonés.

Tras su salida del reputado hospital estadounidense, varios médicos españoles salieron en defensa de la honorabilidad de su compañero. Uno de ellos fue el doctor Javier Cortés, jefe de Sección de Oncología Médica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Para Cortés se trataba de "una aberración y manipulación del intachable trabajo de un gran médico y científico. ¿Cómo, si no, se explica que en algunas revistas sí lo haya puesto y no en otras? Cuando se oculta algo, no se pone ninguna vez; no unas veces sí y otras no. Repito, que es un importante descuido, pero nada más", aseguró uno de los oncólogos españoles más reputados.

Un presupuesto de 2.400 millones

Ahora, Baselga que se incorporará al consejo de dirección de AstraZeneca, tendrá su base de trabajo en Gaithersburg (Maryland), en el área metropolitana de Washington y gestionará un presupuesto superior a 2.400 millones de dólares anuales,la cantidad que AstraZeneca invirtió en oncología en 2016.

Antes de dirigir el Memorial Sloan Kettering (2013-2018), Baselga había sido director del servicio de oncología del hospital Vall d'Hebron de Barcelona (1996-2010) y director adjunto del hospital General de Massachusetts (2010-2013). En el 2015 y el 2016 presidió además la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, y muchos de sus 450 artículos científicos son casi de obligada lectura para los especialistas del sector. Sobre todo, los referentes al cáncer de mama, el área en la que Baselga ha logrado apreciables avances con el impulso de medicamentos y tratamientos moleculares al margen de la quimioterapia que han dado un vuelco en el tratamiento de la enfermedad.