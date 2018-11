El fondo Riverside cierra la venta de Euromed a la alemana Dermapharm por 300 millones

Araceli Muñoz Madrid

El fondo The Riverside Company ha cerrado la venta de la farmacéutica catalana Euromed a la alemana Dermapharm por 300 millones de euros, tal y como ha podido saber elEconomista. La operación está sujeta, por el momento, a la aprobación por parte de las autoridades de competencia correspondientes, que llegará durante el primer trimestre de 2019.

Con esta operación, el fondo estadounidense pone la guinda a la inversión realizada hace tres años, por la que desembolsó unos 83 millones de euros y por la que obtiene importantes plusvalías. Euromed está especializada en la producción de extractos de principios activos de plantas y hierbas naturales para la industria farmacéutica, nutricional y cosmética.

Este proceso arrancó la pasada primavera, tal y como adelantó este diario, cuando Riverside contrató al banco de inversión Rothschild, que comenzó a distribuir el cuaderno de venta antes de verano. Posteriormente, mostraron su interés casi una veintena de inversores, especialmente fondos de capital privado como EQT, Eurazeo, Ardian, CVC, Cinven y Bridgepoint, entre otros. Finalmente, el comprador ha sido esta compañía alemana, que la integrará en su negocio mundial y permitirá expandir el negocio de la española.

Según los datos disponibles, la compañía catalana procesa más de 4.000 toneladas de materia prima al año con las que produce 600 toneladas de extractos naturales para más de 350 clientes en 35 países. El buen crecimiento de la compañía en los últimos años está muy motivado por la importante inversión que la compañía ha realizado en I+D, que le ha permitido tener 10 patentes alrededor del mundo. Entre ellas, destacan sus productos estrella derivados del pomelo y del aceite de oliva, de los que se obtienen extractos herbales estandarizados utilizados en suplementos nutricionales y cosméticos.

No obstante, no todo su crecimiento ha sido orgánico. Cabe recordar que hace apenas unos meses compró la empresa murciana Probelte Biotecnología, especializada en el desarrollo y fabricación de ingredientes para suplementos alimenticios naturales. Esta operación ha sido importante no sólo para el negocio, si no también por las instalaciones de vanguardia de la firma murciana que le permitirán aumentar su capacidad de producción con un considerable margen para su estrategia de expansión y respaldar su crecimiento futuro.