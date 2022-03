Más del 60% de los recursos para la Estrategia de Salud Digital provendrá de los fondos europeos

"Si algo ha puesto sobre la mesa la pandemia es la demostración dramática de lo apropiado de la frase un mundo, una sola salud (one world, one health)". Así ha comenzado su intervención Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud en el I Foro One Health organizado por elEconomista.

Con ello, Muñoz Montalvo ha querido manifestar cómo los problemas de salud en un mundo global requieren de medidas y soluciones globales e interconectadas. "Precisamente, los resultados positivos han venido de la mano de esa colaboración internacional", ha precisado. Un aspecto relevante en ese trabajo colaborativo ha sido el uso de la información. "La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de contar con datos apropiados, suficientes, precisos y fiables sobre los que poder adoptar decisiones informadas en momentos de alta incertidumbre y riesgo", ha destacado Muñoz Montalvo.

Esta realidad, junto con el sobre esfuerzo que la pandemia ha supuesto para el sistema nacional de salud, ha motivado que el Ministerio de Sanidad haya apostado por las tecnologías digitales. No en vano, el pasado mes de diciembre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (ESD-SNS) dotada con más de 700 millones de euros encuadrados dentro del Mecanismo de Transformación, Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. De éstos, como ha explicado Muñoz Montalvo, más de 450 millones proceden de los fondos europeos, es decir, más de un 60% de los recursos.

Una estrategia que se enfoca en conseguir cuatro grandes objetivos: "capacitar e implicar a las personas en el cuidado de su salud y en el control de la enfermedad; maximizar el valor de los procesos aportándoles inteligencia a partir de todos los datos que se generan en nuestro sistema de salud; adoptar las medidas de gestión y gobierno de esos datos que permitan disponer de esa información interoperable y de calidad; y adecuar la evolución del sistema nacional de salud a las exigencias de la sociedad actual, aplicando políticas innovadoras orientadas a la medicina 5P: poblacional, preventiva, predictiva, personalizada y participativa", ha explicado el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud.

Precisamente, una de las líneas estratégicas de la ESD-SNS es el impulso de la analítica de datos, "apoyada en la construcción de un espacio nacional de datos que se integrará en el futuro espacio europeo de datos de salud y que se está regulando ahora mismo por parte del Parlamento", ha indicado Muñoz Montalvo. A este respecto, la creación de un espacio europeo de datos en el sector sanitario, es una de las prioridades de la Comisión Europea para el período 2019-2025.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad aumentará las capacidades de vigilancia, respuesta rápida y coordinada ante futuras amenazas a la salud pública mediante el establecimiento de una Red Estatal de Vigilancia de Salud Pública recogida en la declaración de Zaragoza del pasado 10 de marzo. "Una de las bases de esta Red es la modernización de los sistemas de información vinculados a la salud pública, así como el desarrollo de una infraestructura digital que facilite la disponibilidad y la calidad de los datos para el SNS y para cada comunidad y ciudad autónoma", ha recalcado Muñoz Montalvo.