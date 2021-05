Madrid defiende su gestión ante "los dogmas" del Ministerio de Sanidad

elEconomista está celebrando una jornada en la que se conmemora el trabajo de los héroes de la pandemia, diversos sectores de la sociedad civil que pusieron todo su trabajo al servicio de la ciudadanía para paliar el desastre que dejaba tras de sí el virus. La sesión la ha inaugurado el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Juan González Armengol, y que ha contado con el apoyo de Iberia, Pharmamar, Siemens Healthineers y Correos.

Las primeras palabras del viceconsejero fue precisamente para los héroes de la pandemia. "Han sido y son imprescindible para hacer frente a la peor pandemia de los últimos 100 años. Ya llevamos un año y medio de pandemia y se han hecho afirmaciones rotundas con poca evidencia. No hablamos de un virus, si no de muchos. No son los mismos los virus chinos o italianos que los actuales británicos o sudafricano", dijo.

González Armengol, señaló que hay que tener en cuenta tanto los efectos directos del virus como los indirectos, así como las consecuencias sociales y económicas. "Los que pedíamos cautela ante los que se lanzaban a hacer predicciones hemos terminado teniendo razón. En ese sentido, es paradójico que haya habido decisiones tan dogmáticas, como el semáforo", dijo en referencia al documento impulsado por Sanidad para señalar el riesgo de cada una de las comunidades autónomas. Armengol dijo que la "incidencia acumulada se debe poner frente a la cantidad de gente vacunada o de las capacidades de los servicios de salud".

El viceconsejero defendió la gestión madrileña de la pandemia y, sobre todo, el Hospital Isabel Zendal. "Hemos aprendido mucho sobre aspectos organizativos y asistenciales, hemos visto el trabajo formidables los sanitarios, así como el resto de profesionales". El hospital público de pandemia, construido en tiempo récord, ha permitido desahogar al resto de hospitales", aseguró.

Tras este análisis, González Armengol comenzó a criticar casi todas las decisiones del Ministerio de Sanidad y defender el por qué Madrid se ha opuesto a casi todas ellas. Comenzó recordando la apuesta de la Comunidad por el test de antígeno, "que ha revolucionado el manejo de la pandemia y se ha terminado adaptando a los propios protocolos", y rechazó las críticas recibidas por la falta de personal para rastrear al virus o de profesionales sanitarios. "Cuando se hablaba de rastreadores y de falta de médicos, se veía que el factor determinante es la movilidad, sobre todo en desplazamientos cortos. Otra razón que contraindica el perimetraje de una comunidad como la de Madrid".

Otra de las defensas que hizo fue sobre la política de lugares de ocio con mayor apertura que en otras regiones, así como la necesidad, en su opinión, de contar con la colaboración ciudadana. "Desde que un virus se transmite de forma asintomática, es necesario entender que está vinculado a un carácter social. Todas las personas son colaboradoras necesarias. Hace falta confiar en la responsabilidad individual y contar con ellos, entenderlos... Millones de personas así lo hacen, y eso unido a las medidas, hacen también que baje la incidencia. Además, hay que entender que si las actividades no se hace en sitios públicos, como bares, cines o teatros, que cuentan con medidas, se va a hacer en ámbito privado", señaló. "Madrid ha entendido muy bien esto, entendiendo también la fatiga pandémica", dijo en alusión a los últimos resultados electorales.

Las últimas palabras del viceconsejero fueron para la vacunación, donde combinó la recomendación de inmunizarse con críticas al Ministerio de Sanidad. "Hay que vacunar sin pausa, mucho y muy rápido. Porque hay riesgo a que se haga resistente el virus a las vacunas", comenzó explicando para añadir que "no existe evidencia para no vacunar a mayores de 18 con cualquier vacuna de las aprobadas".

Estas palabras entroncan directamente con la polémica vivida con el antígeno de AstraZeneca, que ha recibido varias recomendaciones sobre la edad a aplicar al margen (mayores de 18 años) de la decisión de la Agencia Europea del Medicamento. "Es un ejemplo de lo que no se puede hacer. Se ha generado incertidumbre y desconfianza. Hablar de precaución es desvirtuar el trabajo de la Agencia Europea del Medicamento. Además se estresa el sistema de farmacovigilancia, exponiéndolo demasiado a la opinión pública", dijo.

Además criticó duramente el estudio del Gobierno sobre mezclar dosis de vacunas y que hoy es el que ha dado validez a poner Pfizer a todos los que se hayan vacunado con AstraZeneca y tengan menos de 60 años. "El Carlos III tiene mejores profesionales que un estudio que no voy a nombrar, así como es un error involucrar al Comité de Bioética con una evidencia tan abundante", remató.

Las últimas palabras de González Armengol fueron referidas al pulso que mantienen los estudiantes de Medicina con el Ministerio de Sanidad a cuenta del sistema de elección de plazas MIR. "No es un sistema de adjudicación, sino de elección, apoyo a las protestas", dijo.