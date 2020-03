Sanidad prevé desabastecimiento de medicamentos si no se toman medidas urgentes

El miedo se abre camino a medida que los casos de infectados por coronavirus crecen en España y con esa histeria hay productos que escasean. La posibilidad de que se produzcan faltas de medicamentos y equipamiento sanitario ya aparece en el manual de gestión de la crisis del Ministerio de Sanidad y la solución a este problema es una de las prioridades.

"No hay desabastecimiento pero puede haberlo si no cerramos en tiempo razonable compras conjuntas", ha señalado Fernando Simón, responsable de la comunicación en la crisis del coronavirus, en presencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La medida en la que el Gobierno lleva trabajando desde hace un mes es una central de compras que incluya a los productos más sensibles en el tratamiento y preevención de la epidemia. De momento, aunque sí ha habido alguna comunicación puntual de falta de materiales, erl Ministerio asegura que a nivel de comunidad autónoma no se están produciendo problemas, extremo que no pueden asegurar si no se lleva a acabo dicha compra centralizada. "Llevamos un mes trabajando en una compra conjunta que garantice que no hay especulación con el precio. Sí estamos en riesgo de desabastecimiento si no conseguimos en un plazo razonable todas las iniciativas de compra conjunta", explicó Simón.

Esta situación ya fue avisada por la Comunidad Valenciana cuando el Ministerio decidió ampliar la definición de casos posibles de coronavirus así como las zonas de riesgo a las cuatro provincias del norte de Italia, además de Corea del Sur, Irán China, Singapur y Japón en el Consejo Interterritorial del pasado 24 de febrero. La consejera de Salud, Ana Barceló, aseguró a elEconomista antes de comenzar aquella reunión que la central de compras debería ser una de las primeras medidas a tomar. "Se debería tener claro ya por si hiciera falta más adelante", dijo ante el temor tanto de los desabasetcimientos como de las fluctuaciones de precio.

El ministro podría regresar a España el fin de semana con medidas más restrictivas

Pocas horas después de reconocer el riesgo real a quedarse sin ciertos medicamentos y materiales médicos, el ministro de Sanidad convocó a las comunidades autónomas a celebrar un Consejo Interterritorial para evaluar la situación de la epidemia. A pesar de los nuevos riesgos reconocidos, Salvador Illa decidió no cambiar el nivel de alerta, por lo que España continúa en fase de contención con 261 casos detectados y tres fallecidos.

Este viernes, el ministro volará a Bruselas para mantener una reunión con sus homólogos de la Unión Europea donde no se abordará la creación de esa necesaria central de compras pero sí se tratará de armonizar las medidas entre los diferentes países. Si se imponen las tesis tomadas en Francia e Italia, el ministro podría regresar a España el fin de semana con medidas más restrictivas que las que hasta ahora se han tomado.