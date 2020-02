La vacuna contra el coronavirus tardará "unos meses"

El coronavirus no tendrá una vacuna hasta dentro de unos meses. Así lo asegura Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, quien ha reconocido a elEconomista que el patógeno no es más grave que una gripe.

Fabricar desde cero una vacuna tiene un periodo medio no inferior a diez años, pero gracias a la experiencia previa con este tipo de virus (es similar, por ejemplo, al SARS) puede favorecer a un desarrollo más rápido. "No me atrevo a asegurar un plazo exacto pero con la experiencia que existe serán unos meses", explica.

Hay varias compañías que están trabajando para conseguir la vacuna en colaboración con diversas entidades. Sanofi, Johnson & Johnson o GSK son algunas de las farmacéuticas implicadas en la búsqueda del antídoto. Las compañías han puesto a disposición de los colaboradores todo su conocimiento y herramientas con el objetivo de identificar una posible vacuna lo antes posible. García también asegura que existe una línea de investigación en el Instituto de Salud Carlos III

En cualquier caso, y suponiendo que desde hoy se tuviera el antídoto, las vacunas necesitan un tiempo para su fabricación, ya que son medicamentos biológicos. Si ponemos un ejemplo como el de la gripe, donde cada año se fabrican vacunas dada las mutaciones que suele sufrir, las farmacéuticas han repetido en más de una ocasión que para que los inyectables estén listos en octubre el Gobierno debe notificar sus necesidades en abril. Es decir, con unos cinco meses de antelación.

García también explica que el coronavirus no tiene un efecto mortal que deba asustar a la población. "Si se mira lo ocurrido en Italia, una de las personas tenía complicaciones y las otras eran muy mayores. Solo en Canarias se han muerto este año 20 personas por la gripe". En cualquier caso, el presidente de la Asociación Española de Vacunología explica que es importante no bajar la guardia. "De lo que se trata es de no incorporar una nueva enfermedad a nuestro entorno, pero no estamos hablando de un ébola", concluye.