Denuncian la "alarmante situación" sanitaria en Ceuta y Melilla

La vicesecretaria nacional del PP de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, ha denunciado la "incompetencia" de la ministra de Sanidad, Mónica García, al frente del Ministerio que dirige, y le ha exigido que se ocupe de la "alarmante situación" por la falta de médicos en Ceuta y Melilla.

Muñoz también ha criticado que la titular de Sanidad "no asuma sus obligaciones", al tiempo que ha aclarado que "no es cierto que el Ministerio no tenga competencias -como asegura García-, pues de la ministra depende el número de MIR que habrá en España, crear más centros para su formación o la ordenación de los profesionales sanitarios".

"Es verdad que las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, pero no todas", ha avisado Muñoz en declaraciones remitidas a los medios.

En este contexto, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha destacado que hay "otras dos competencias que sigue manteniendo el Ministerio, que son la sanidad en Ceuta y en Melilla", la que Muñoz considera que son "dos de las peores de España".

Según Muñoz, la sanidad en Ceuta y Melilla cuentan "con los profesionales peor pagados, con peores condiciones, con peores remuneraciones y con escasez absoluta de médicos y de profesionales".

"Los médicos llevan más de seis meses en Ceuta y en Melilla en huelga pidiendo a la ministra que tome decisiones para mejorar la sanidad allí y sus condiciones, y no lo hace", ha señalado Muñoz.

La vicesecretaria nacional del PP de Sanidad y Educación ha criticado que García no ha pisado Ceuta ni Melilla, pero que "sí tiene tiempo para hacerse fotos con famosos, para ir a hacer carreras populares a Ginebra". "No tiene tiempo para ocuparse de lo urgente, de lo importante, de lo que sí es su competencia, que es la sanidad en Ceuta y en Melilla", ha criticado.