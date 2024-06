Sanidad respalda que las autonomías desplacen a los MIR de Medicina Familiar a los ambulatorios con más demanda

Se vaticina un verano difícil para la sanidad pública, principalmente los ambulatorios, ante el déficit de profesionales. Por ello, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para debatir sobre las medidas que se van a tomar. Una de ellas va a ser permitir que los MIR de Medicina de Familia de último curso pueden trasladarse a centros que presenten más demanda, aunque siempre bajo la supervisión de un médico tutelado.

El Ministerio de Sanidad va a redactar un documento en el que se plasme la legalidad vigente de los planes formativos para los MIR que las regiones pueden o no tomar este verano. En este se va a valorar el marco jurídico de la rotación de los residentes en Atención Primaria (medida que podría extender a los hospitales). "No se puede utilizar a los MIR como mano de obra barata. Un residente no puede irse a un centro de salud solo, sin la supervisión de un adjunto", dice la ministra Mónica García. Además, afirma que el departamento va "a avalar todas las iniciativas de las comunidades, incluyendo los incentivos, pero dentro de la legalidad. No vamos a respaldar nada que se salga de la ley".

Una cosa está clara, el Ministerio no quiere comprometer la formación de los residentes. "No vamos a recortar la formación de los residentes, una propuesta que han pedido algunas comunidades autónomas", recalca.

García dice que "las comunidades que hagan su trabajo van a poder hacer frente al verano, pero las que no lo hagan van a pasar dificultades". Y es que, todos los veranos se cierran camas, quirófanos, servicios, etcétera. En muchas ocasiones, las plantillas están muy justas y se caen. "Si el 5% son residentes y su ausencia te descoloca todo, significa que tienes un problema estructural", dice.

Otras medidas que se han puesto encima de la mesa durante la reunión por parte de las autonomías han sido incentivar a los profesionales sanitarios, agilizar la homologación de los extracomunitarios, aumentar las plazas de formación MIR y contratar a extracomunitarios.

Una reunión 'decepcionante'

Tras la reunión, el consejero de Salud de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y la consejera de salud de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se han mostrado decepcionados ante los medios de comunicación.

"Salimos con decepción. Va a ser un verano difícil y nos hubiera gustado que el Ministerio hubiese sido mucho más receptivo", ha dicho Vázquez. "Debería haber asumido otro rol. Tiene una visión negativa en entrar en las competencias de las comunidades", ha agregado.

No obstante, según el consejero, Mónica García ha indicado que este verano iba a ser igual que otros y ha asumido que se van a cerrar dispositivos de Atención Primaria y algunos servicios hospitalarios padecerán un déficit de profesionales. "Hay un problema de Estado con la falta de médicos en atención primaria y hospitalaria", ha recalcado.

Por su parte, Matute ha lamentado que el Ministerio de Sanidad "no haya hecho los deberes ni haya propuesto ninguna medida".

El Ministerio convocó este encuentro el viernes 24 de mayo y dio a las comunidades un plazo de 48 horas para que le enviaran sus planes de verano. En ese momento, la ministra aseguró que había "mucha irregularidad" entre las autonomías en este sentido.