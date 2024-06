Grifols pide 300 millones más para afrontar su deuda

Grifols sigue buscando la fórmula de asegurar todos los pagos que tiene por delante de aquí a finales de 2025. La farmacéutica ha ampliado en 300 millones de euros su emisión privada de bonos garantizados completada el 30 de abril de 2024 por importe de 1.000 millones de euros, en los mismos términos económicos: cupón anual del 7,5%, vencimiento en mayo de 2030 y un precio de compra del 98,50% del importe nominal de los bonos. Estos bonos cuentan con las mismas garantías y derechos reales.

Los fondos correspondientes a esta ampliación se recibieron ayer y se utilizarán para repagar parte de la línea de crédito revolving. Los 1.000 millones de euros previamente emitidos y desembolsados se han utilizado para amortizar los bonos no garantizados (senior unsecured notes) con vencimiento en mayo de 2025.

"Esta ampliación por importe de 300 millones de euros y el cierre de la emisión anterior por importe de 1.000 millones de euros, ambas en las mismas condiciones, ponen de manifiesto la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de Grifols y permiten a la compañía fortalecer una estructura financiera de largo plazo", explican desde la compañía de hemoderivados en un comunicado.

Cabe recordar, tal y como informó este periódico tras la explosión del Informe Gotham, que Grifols tiene en 2025 dos bonos que llegan a su madurez, uno de 1.000 millones emitido al 3,2% en 2017 y otro de 2019 al 1,62% del cual todavía quedan en circulación 837,9 millones. A esto habría que sumar 942 millones de euros en crédito bancario aproximadamente. En total, cerca de 2.800 millones de euros.Además, en 2026, en cambio, no enfrentan ningún vencimiento mientras que en 2027 tienen el mayor acumulado, con más de 3.800 millones de euros (en su mayoría procedentes de préstamos). Para 2028 quedarían por pagar unos 2.100 millones que corresponden principalmente a un bono de 1.400 millones y otro de 705 millones de dólares.

Para la ampliación de los 300 millones solicitados ayer, Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Bank of America y BNP Paribas han sido los agentes colocadores."Los bonos se vendieron en una colocación privada a compradores institucionales cualificados con arreglo a la sección 4(a)(2) de la US Securities Act de 1933, en su versión modificada, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos con arreglo al Reglamento S de la Securities Act", explica la compañía farmacéutica a través de un comunicado que se envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ayer.