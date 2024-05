La Inteligencia Artificial permite al sector agilizar procesos y ser más rápidos en los diagnósticos

La Inteligencia Artificial (IA) avanza a pasos agigantados, pero todavía queda mucho camino por recorrer. El sector farmacéutico ha introducido en sus proyectos e investigaciones médicas la IA generativa, siempre con el foco puesto en el paciente, como receptor final de esta tecnología e innovación. "Irrupción de la tecnología y de la IA permite encontrar nuevas formas de trabajar: para ser más ágiles, simplificar los procesos y ser más rápidos en los diagnósticos", ha explicado esta mañana, durante el Gran Foro de Salud de elEconomista.es, el Head of innovation de Novartis, Albert Farre.

La tecnología es una parte esencial para las farmacéuticas. En palabras de la directora del Departamento Médico de Roche Farma España, Mariluz Amador, "la tecnología desde acompañar al paciente durante todo el viaje. Nuestro objetivo como compañía es que la IA que usamos se pueda usar en todo el sistema". Siguiendo esta línea, Novartis también ha implementado la tecnología en todo el sistema empresarial. "Hay que usar fármacos innovadores para reducir la mortalidad y ayudar a los pacientes", apunta Farre.

Para poder conseguir estas innovaciones, es esencial una inversión económica. Ante esta situación, Labado, ha apuntado que "para la farma conseguir la inversión, es complejo, porque depende del retorno. Sin embargo, hay nuevas formas de monetizar proyectos y van a impulsar". La directora médica de Oncología de AstraZeneca España, Ana Peiró, ha puesto el foco en que todavía hay una investigación muy tradicional y "la tecnología debe tratar de cortar los tiempos y, como farmas, tenemos que ser capaces de adaptarnos al ritmo de desarrollo de la tecnología".

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos siempre han estado presentes en las agendas de las farmas. Así, lo ha explicado el Head of innovation de Novartis. "En los 90 ya se empezaron a usar herramientas tecnológicas tradicionales, ahora está la IA generativa que es capaz de trabajar con palabras. Esto abre todo un mundo, no solo a nivel de análisis, sino también de usuario. Y esta es la gran diferencia y donde puede tener más impacto en el sistema sanitario", ha dicho.

La IA generativa todavía está en una fase muy inicial, aunque, según ha explicado el Healthcare & Life Sciences Partner de Globant, Joaquín Labado, "para mí, uno de los que más está impactando más es el que va más allá de los medicamentos. Se habla de programas a soporte a pacientes; pero la IA nos da mucho espacio para completar el contenido y conseguir mayor adherencia para nuestros pacientes, ya sea en tratamientos de cáncer, como aquellos que son para la diabetes o para perder peso". Asimismo, Labado ha resaltado la importante de seguir innovando porque "la experimentación en todas las partes, permitirá la profesionalización".

"La digitalización permite guardar más datos que nunca, y esto se combina con la posibilidad de poder analizarlos a la vez. Nunca antes se había dado esta situación, antes había empresas que analizaban datos y datos, pero no sabían qué hacer con ellos", ha comentado el Head of innovation de Novartis. No obstante, Perió ha apuntado que "hay que estar con los pies en la tierra y validar las tecnologías que se usan con los pacientes, para ver que no son solo fruto de un manejo inmenso de datos, sino que tiene una repercusión final para el paciente".

La IA y los pacientes

Cada vez son más las innovaciones tecnológicas, pero, ¿cómo se están usando en los pacientes? La directora médica de Oncología de AstraZeneca España ha sido clara y ha expresado que "la tecnología debe tratar de identificar potenciales pacientes", y ha agregado que "ver quienes son los que van a tener resistencia a un medicamento, los que tendrá toxicidad, y sobre todo, la posibilidad de tener un diagnóstico precoz nos llevará a una medicina de precisión en todos los contextos". En relación esto, Labado ha alegado que "los laboratorios tienen que poner en común todo" para avanzar más rápido.

La tecnología tiene que ser ventajosa, pero "sin asumir muchos riesgos, porque lo primero es preservar la seguridad", ha apuntado la directora del Departamento Médico de Roche Farma España. Además, ha añadido que "la tecnología se usa desde la fase del diseño hasta la fase del análisis de datos. El objetivo es acortar el tiempo, usar menos pacientes y conseguir las resoluciones antes".