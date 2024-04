Asociaciones de terapias naturales presentan una querella contra Mónica García

Iustita Europa, formacíon política, y la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat) han interpuesto una querella en el Tribunal Supremo contra la ministra de Sanidad, Mónica García, tras un tuit en la red social X en el que denunciaba que las pseudoterapias "sólo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos". Achacan a la titular del departamento de Sanidad de supuestos delitos de odio y de injurias.

El tuit de Mónica García ha alcanzado más de 595.000 visualizaciones. Este respondía a un video del presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, en el que publicita una máquina "de regeneración celular". "La falta de evidencia científica puede poner en riesgo la salud", dijo la ministra en su comentario en la red social.

Iustita Europa y la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales consideran "extremadamente grave" que quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones se expresen "en términos ofensivos, injuriosos y discriminatorios" contra todo un sector, como el de las terapias naturales, que engloba, aseguran, a un total de 72.174 profesionales.

Asimismo, afirmaron que diariamente son "defenestrados, insultados, vejados, y ahora, incluso, injuriados, con comentarios que son más propios de la barra de un bar que de un cargo público presidiendo el Ministerio de Sanidad". En la querella se argumenta, entre otras cuestiones, que la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), los ayuntamientos o el Ministerio de Trabajo "no han cambiado ni modificado sus normas que reconocen la licitud del ejercicio profesional de las terapias no convencionales por no sanitarios" y que el Gobierno de España "no ha actuado", por lo que "se practican con absoluta normalidad".

Iustita Europa sostiene que "existen más de 72.174 razones" para defenderse y acudir a la justicia contra las manifestaciones de la ministra "ante tanta y continua defenestración" de las terapias naturales. Señalándolas públicamente "por perjudicar la salud, y al parecer, según la ministra, supuestamente, para sólo tener efectos en los bolsillos de decenas de miles de profesionales".

Asimismo, calificaron de "inadmisible" las afirmaciones vertidas por García e indicaron que esto debe ser "inmediatamente denunciado ante el Tribunal Supremo a fin de que se investiguen los posibles indicios racionales de criminalidad en las manifestaciones vertidas por Mónica García".

El presidente de Cofenat, Roberto San Antonio-Abad, declaró que "históricamente, hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos por el respeto hacia los profesionales y el sector de las Terapias Naturales" y afirmó que realizarán " todas las acciones que creamos oportunas, junto a Iustitia Europa, por la dignidad y el respeto que todo profesional español se merece".