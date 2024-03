Los Grifols corrigen las incidencias vistas por la CNMV

Deria, Ponder Trade y Ralledor Holding Spain, accionistas significativos de Grifols, han corregido las incidencias halladas por la CNMV en la investigación realizada sobre la firma de hemoderivados tras los ataques del fondo bajista Gotham City. En concreto, el supervisor explicó que había hallado "tres incidencias de reducida relevancia relativas a falta de comunicación de participaciones significativas sobre Grifols, correspondientes a tres de sus accionistas significativos", según consta en los registros de la CNMV.

El regulador concretó en su análisis que estas incidencias "no afectan a los porcentajes declarados, sino a la necesidad de notificación adicional por personas físicas que, sin tener la condición de accionistas, deciden el sentido del voto de dichas participaciones".

Una vez solventadas las incidencias el organismo supervisor ha explicado en declaraciones a Europa Press que no es que las participaciones no estuvieran comunicadas, sino que faltaban las personas, es decir, "no significa que controlen o sean dueñas de esos vehículos, pero sí representan a esas entidades".

Por ello, el supervisor requirió a los sujetos obligados, con fecha del 21 de marzo, para que los corrigieran "en los próximos días", refiriéndose a Nuria Grifols Roura (Deria), Enrique Grifols Roura (Deria), Santiago Grifols Gras (Ponder Trade) y Jordi Fábregas Huguet (Ralledor Holding Spain).

Así, Nuria Grifols Roura es únicamente la consejera delegada solidaria de Deria y no controla dicha sociedad, al igual que Enrique Grifols Roura. Santiago Grifols Gras es el consejero delegado de Ponder Trade y no controla esta sociedad, al tiempo que Jordi Fábregas Huguet es el administrador único de Ralledor Holding Spain, quien tampoco controla la empresa. Con todo, Deria controla el 9,195% del capital de Grifols; Ponder Trade, el 7,089%, y Ralledor Holding Spain, el 6,154%.