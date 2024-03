Los avisos por efectos adversos de cosméticos se disparan un 130%

Los avisos por efectos secundarios o no deseados de cosmético se disparan un 130%. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) pasó de notificar 52 alertas hace dos años a 120 en 2023, según su Informe Anual sobre Cosmetovigilancia. En concreto, correspondían a un total de 87 productos. Asimismo, siete de cada diez no presentaban gravedad.

Según la Aemps, tres de cada diez avisos fueron dirigidos a productos para el cuidado de la piel y el 28% para desodorantes. Además, el 10% de las alertas trataban sobre productos solares y el 7% sobre artículos depilatorios. También recibió siete notificaciones sobre efectos secundarios en productos para el cuidado de las uñas y cinco para el cuidado del pelo.

Respecto a los efectos no deseados, el que más se repitió fue una dermatitis inespecífica (recibió 30 avisos sobre esta consecuencia en el uso de cosméticos). Además, el 23% de las alertas indicaban padecer acné cosmético o foliculitis - afección común de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se inflaman - y el 18% dermatitis alérgica. También percibió alrededor de ocho notificaciones sobre dermatitis irritativa.

Por otro lado, el 74,5% de los avisos fueron enviados por los propios consumidores (57 notificaciones). También 43 fueron comunicados por profesionales sanitarios y 18 por la industria y asociaciones empresariales. Asimismo, solo dos provenían de las administraciones autonómicas y locales, según la Aemps.

Además de los 120 avisos, el sistema recibió otros 40 adicionales, sin embargo en la mayoría no pudo iniciarse una investigación porque no las autoridades no contaban con la información suficiente para ello (el nombre del producto o el tipo de efecto no deseado que produce).

Tras realizar una investigación de todos los casos, la agencia determinó que en 86 productos no había un riesgo para la salud pública, sino que en todos los casos los efectos no deseados relacionados "se debían a reacciones particulares con idiosincrasia de cada consumidor", afirma la agencia.

Cosmeticorexia, la nueva obsesión de las adolescentes

La utilización de los productos cosméticos para la piel está incrementándose. Cada vez más niñas de entre 12 y 17 años los usan e incorporan el ritual de skincare en su día a día. Es más, los expertos han alertado de un incremento de los casos de cosmeticorexia en adolescentes. Se trata de una especie de trastorno que se define como la compra compulsiva de este tipo de artículos o la adicción a determinados principios activos para frenar el paso del tiempo.

Los facultativos recalcan que una piel adolescente solo necesita dos cosas: hidratación y protección solar. No contorno de ojos o productos de retinol, entre otros. No solo los profesionales sanitarios confirman el furor de esta generación por la 'skincare',sino también las trabajadoras de las tiendas de cosmética