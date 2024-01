Sanofi refuerza su área de enfermedades raras con la compra de Inhibrx por 2.000 millones

Sanofi destinará hasta 2.000 millones de euros para reforzar su negocio de medicamentos para enfermerdades raras. La multinacional francesa ha puesto sus ojos en Inhibrx, una biotecnológica que posee un fármaco en fase de estudio con potencial para tratar una patología pulmonar poco frecuente.

El movimiento de la farmacéutica se enmarca en la fuerte competencia que existe en el mercado de las enfermedades raras, donde prácticamente las grandes compañías han ido poniendo sus ojos en los últimos años. De hecho, una de las adquisiciones de empresa más llamativas de los últimos años es la que protagonizó AstraZeneca sobre Alexion, cuando invirtió unos 30.000 millones para entrar de lleno en este negocio.

La razón es la alta rentabilidad de estos productos y las facilidades regulatorias con las que cuentan. Suelen ser fármacos que al tener pocos pacientes suelen aparecer con precios altos y además cuentan en las agencias con facilidades para llegar al mercado. Como ejemplo, a lo largo de 2023, en España, que suele aparecer en los rankings de aprobación de medicamentos en puestos tardíos, de los 66 nuevos productos que se han introducido, 23 fueron huérfanos (denominación que se utiliza cuando una terapia va dirigida a una enfermedad rara).

Sanofi tiene en estos momentos cuatro productos de este tipo, dos para la enfermedad de Gaucher, una para el mal de Pompe y el otro para la mucopolisacaridosis. Ahora, la francesa se ha hecho con el. proyecto de terapia de Inhibrx, que se utiliza para una enfermedad pulmonar.

Asimismo, en relación con la transacción, Sanofi asumirá y cancelará la deuda pendiente de terceros de Inhibrx y hará que New Inhibrx se financie con 183 millones de euros en efectivo y conservará una participación accionaria en New Inhibrx del 8%, mientras que los accionistas de Inhibrx poseerán el 92% restante. Tras el cierre de la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de ambas empresas, New Inhibrx seguirá operando bajo el nombre "Inhibrx" y estará dirigida por Mark Lappe como presidente y consejero delegado, así como por los demás miembros del actual equipo directivo de Inhibrx.