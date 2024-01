Los espacios en los que hay que usar la mascarilla en Aragón

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha adelantado que no está de acuerdo con la propuesta de 'autobajas' de tres días para personas con enfermedad leve planteada este lunes por el Ministerio de Sanidad, al que ha acusado de "improvisación". Ha anunciado que las mascarillas serán obligatorias también para los pacientes que se encuentren en las salas de espera de los centros sanitarios desde este mismo lunes, 8 de enero.

En una rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el consejero aragonés ha rechazado las 'autobajas' porque, por un lado, una baja es un "acto médico" y tiene que ser supervisado por un profesional médico y, por otro, porque implica a otro ministerio --al de Seguridad Social--.

En todo caso, ha remarcado que siguen pidiendo a los pacientes que no acudan a su centro de salud a no ser que tengan síntomas graves, lo que no impide que se pongan en contacto con su médico de cabecera porque los síntomas para conceder una baja deben ser "supervisados" por un profesional sanitario.

Ha opinado que ha sido un CISNS "verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario" porque se ha creado en la población una sensación de alerta que "no se correspondía con la realidad". Según Bancalero, esto ha generado "incomodidad" y "rechazo" entre todas comunidades autónomas, "de todos los colores".

Mascarillas obligatorias en las salas de espera

En cuanto a las mascarillas, seguirán siendo obligatorias para trabajadores sociosanitarios y en las salas de espera para "proteger a las personas vulnerables" hasta el momento en el que la incidencia permita una desescalada. En la actualidad, la incidencia de las infecciones respiratorias asciende a 1.330 casos por cada 100.00 habitantes --la semana pasada estaba en 1.184-- y la de la gripe, en 303,53 --la anterior era de 167,5--.

Sin embargo, ha expuesto que la población aragonesa ya está siendo "muy respetuosa" y se están atendiendo las recomendaciones de utilizar mascarillas en los centros sanitarios.

De cualquier modo, Bancalero ha subrayado que la incidencia de la gripe en Aragón es incluso cuatro veces inferior a la de otras autonomías y está en una línea similar a los años previos a la pandemia, porque el Ejecutivo autonómico ha hecho "los deberes" antes de que llegara este punto de la epidemia. "No sólo no hemos improvisado, sino que nos hemos adelantado", ha añadido, en respuesta a las declaraciones "frívolas" del PSOE.

Bancalero pide "respeto institucional" a la ministra

José Luis Bancalero ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, "respeto institucional" y ha estimado que sus declaracione alertando de un "colapso" sanitario están "totalmente fuera de lugar" porque "no ha existido colapso". "Colapsar es algo que se ha destruido, que está totalmente inoperante, y eso no es verdad", ha remachado.

"No estamos peor que otros años", ha insistido, a la vez que ha afeado que se genere "alarmismo" y ha pedido a García que sea "mucho más prudente".

"Si de verdad le preocupa tanto la gripe, lo debería haber hablado en el mes de octubre", ha recalcado Bancalero, quien ha reprochado a al titular de Sanidad que nadie en el Ministerio se haya puesto en contacto con las comunidades autónomas para interesarse por la epidemia.

A este respecto, ha señalado que el 98 por ciento de los pacientes aragoneses ingresa en un centro hospitalario en las primeras 24 horas, que no hay problemas de camas y que no se han suspendido cirugías, sino que en todo caso se han reprogramado algunas porque los pacientes presentaban sintomatología compatible con infecciones respiratorias y ellos mismos han decidido que "no era el momento clínico adecuado para someterse a una operación quirúrgica". Ha aclarado que no hay falta de camas UCI y que se está monitorizando la situación "día a día".

"No estamos en una situación peor que otros años, si bien el sistema se ha tensionado", ha admitido el titular autonómico de Sanidad, ya que las plantillas son "muy justas" y las bolsas de profesionales están "totalmente a cero" en algunas categorías. No obstante, en las que sí que hay gente --por ejemplo, los celadores-- no sólo se han sustituido las bajas y las vacaciones, sino que se han reforzado.

A ello, se ha sumado que la ministra se ha saltado el procedimiento, ya que debería haber convocado antes una Comisión de Salud Pública, con la participación de expertos en epidemiología y prevención, para elaborar un documento consensuado entre todas las comunidades autónomas con criterios técnicos.

Además, el documento del Consejo ha llegado a las 09.45 horas, cuando la sesión ya había comenzado, ha criticado Bancalero, quien ha considerado que se trata de una "falta de respeto institucional"

Vacunación

Por otro lado, el consejero ha reconocido que no están "contentos" con los datos de vacunación en Aragón, que sólo llegan al 56 por ciento de la población diana, cuando el objetivo era el 75 pot ciento.

Hay "buenos resultados" entre las personas de más edad, como los mayores de 80 años, que están el 79,1 por ciento inmunizados, pero en otros "no son tan buenos", como el tramo de edad superior a 60, con porcentajes por debajo del 60 por ciento, o la población infantil, con un 41 por ciento.

En este punto, ha anunciado que la intención del Departamento de Sanidad es abrir la vacunación a toda la población durante la próxima semana, aunque están todavía hablando con los centros de salud, puesto que no todos tienen los mismos recursos para llevar a cabo la campaña.

También ha criticado que "no se ha hecho esfuerzo" desde el Ministerio de Sanidad en campañas generalizadas para fomentar la vacunación.

Sobre las plantillas, ha garantizado que están "ajustadas" y ha expresado su preocupación por la época veraniega, en la que en muchos lugares se duplica o se triplica la población atendida en algunos consultorios, mientras los trabajadores disfrutan de sus vacaciones. "Nos preocupa que cuando llegue el verano no tengamos los suficientes profesionales", ha agregado.

Por último, el consejero ha señalado que esta obligatoriedad de las mascarillas no se va a extender a las residencias ni a otros centros sociosanitarios, donde seguirá siendo "altamente recomendable" para pacientes y visitas. En todo caso, todos los familiares entienden que sus seres queridos son "vulnerables".

Relacionados El colapso de los ambulatorios y hospitales fuerza la vuelta de las mascarillas