España 'tira' más de 200.000 terapias anti-Covid en pleno auge de la epidemia

España ha tirado a la basura más de 200.000 tratamientos del principal antiviral para tratar el Covid leve, Paxlovid, por haber superado la fecha de caducidad. La falta de previsión para quedarse sin efectivos terapéuticos a la hora de efectuar la compra se suma a la carencia ahora de este medicamento, tal y como pone de relieve el informe de la consultora Airfinity.

El Ministerio de Sanidad compró en marzo de 2022 un total de 344.000 tratamientos del antiviral comercializado por Pfizer. Durante este tiempo se han utilizado 130.000 mientras que el resto ha acabado desechado. Ahora, el país es el único entre las grandes potencias de Europa que no cuenta con más terapias en sus almacenes, muy al contrario que Alemania, que tiene más de 640.000 presentaciones, Italia (346.000) o Francia (237.000), según los datos de la consultora. Es más, atendiendo a los datos, entre los países citados, España es la que ha desperdiciado más medicamentos.

El tratamiento de Pfizer está pensado para recetarlo a las personas que presentan síntomas del Covid para evitar que se agrave la enfermedad. Se trata, por tanto, de un fármaco que se ofrece en los centros de salud y es el propio paciente el que puede retirarlo de las farmacias. Es decir, es la mejor arma que existe en estos momentos para evitar que la enfermedad se agrave y cortarla cuanto antes.

Por otro lado, no parece que Europa, ni España en particular, vayan a aprovisionarse de nuevo con una gran compra de este medicamento. La propia empresa, Pfizer, quien cerró 2022 con una facturación de 19.000 millones solo con este medicamento, aseguró hace unas semanas que sus ingresos por Paxlovid se reducirán en un 95% durante el ejercicio 2023. En estas cuentas de la farmacéutica se incluyen presentaciones de medicamentos que han sido devueltas, circunstancia que no ha sido el caso de España, donde se han caducado las no utilizadas.

Financiación tardía

El medicamento durante todo este tiempo se ha estado utilizando a pesar de no contar con una financiación específica por parte del Ministerio de Sanidad. No fue hasta el pasado 13 de diciembre cuando el departamento de Mónica García decidió incluirlo dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. De hecho, aún no se ha hecho público el precio notificado que tendrá el medicamento en España.

Ahora, para volver a surtirse del medicamento, España tendrá que negociar por su propia cuenta con el laboratorio las dosis que pueda necesitar. Con todo, entre que se completa el suministro y se reparte a las comunidades autónomas, puede que el pico que se está viviendo en estos días de Covid se relaje y su uso no sea tan urgente como lo pueda ser ahora.