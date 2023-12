Déficit de sanitarios: 483.774 madrileños no tienen asignado un médico en su ambulatorio

La sanidad española presenta un déficit de profesionales sanitarios. Voces del sector llevan tiempo avisando de este escenario, sin embargo todavía no se ha dado con una solución. A consecuencia de esta situación, 483.774 madrileños no tienen asignado un médico en su ambulatorio. Es más, 15 centros de salud de la capital se encuentran en el punto de mira debido a su "crítica" situación, según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts). "La Comunidad de Madrid no puede mirar a otro lado sin hacer nada por rescatar estos ambulatorios", exalta.

Cuatro ambulatorios de Fuenlabrada forman parte de este listado. No obstante, el más afectado es el centro de salud Parque Loranca, que debe dar cobertura a 30.514 ciudadanos. Su plantilla cuenta con 18 plazas de medicina familiar y sin embargo, el 44,4% no están cubiertas. También posee 7 plazas de pediatría, una de ellas sin cubrir, según el sindicato médico.

El Naranjo y Panaderas también se encuentran en la misma situación. Estos deben dar servicio a 19.890 y 36.922 pacientes respectivamente. Sin embargo, ambos padecen un déficit de profesionales sanitarios. Por un lado, el 23,07% de la plantilla de medicina familiar del primero de ellos está sin cubrir, además de una plaza de pediatría; y en el segundo faltan cinco médicos de familia y un pediatra. Además, el centro de salud Castilla La Nueva ha cubierto 11 de 14 puestos para general y uno de dos para infantil.

El segundo municipio con un mayor número de ambulatorios en una situación crítica es Carabanchel. El primer puesto se lo lleva el centro de salud Abrantes – 26.875 personas están asignadas allí -, que presenta un déficit de nueve médicos de familia y un pediatra. Además, el 27% de la plantilla de medicina general del centro Carabanchel Alto está sin cubrir. No obstante, la mayor problemática para este centro se encuentra en que de seis plazas que posee para contratar a personal para atender a la población infantil, solo dos están cubiertas. También Nuestra Señora de Fátima presenta una carencia de siete doctores de familias y el 20% de pediatras.

Dos ambulatorios de Vallecas presentan el mismo escenario. En concreto, Vicente Soldevilla – que da cobertura a 27.749 personas - y Campo de Paloma (18.688 pacientes). Poseen un déficit del 35,3% y 33,3% de su plantilla de médicos de medicina familiar respectivamente. Además, a ambos les falta un pediatra, según datos de Amyts.

En Alcalá de Henares dos centros de salud están en el listado. Es el caso de La Garena, que solo tiene cubiertas dos de las cinco plazas para medicina familiar y una de las cuatro de pediatría; y de Puerta de Madrid, cuya plantilla presenta una carencia de dos sanitarios de familia y uno para atender a los más pequeños. También, Amyts señala que en los ambulatorios Los Castillos y Ramon y Cajal de Alcorcón faltan cuatro facultativos en cada uno de ellos.

Por otro lado, el centro de Navalcarnero presenta un déficit de cinco médicos de familia y cuatro pediatras; el de Valdemoro tres facultativos en cada una de los dos áreas mencionadas anteriormente y el de Pinto tiene cubiertas nueve de 14 plazas de medicina general y 1,5 de pediatría. Además, en el ambulatorio de Torrejón hay tres puestos no cubiertos y en el de Villaverde faltan cuatro médicos de familia y el casi el 20% de la plantilla de pediatras.

En las negociaciones de la huelga de médicos de Atención Primaria que tuvo lugar a finales de 2022 y en la primera mitad de 2023 se persiguió buscar una solución para esta situación. Sin embargo, la Consejería de Sanidad dejo para futuras reuniones abordar la problemática de estos ambulatorios en situación crítica, según explica Amyts. "Los meses pasan y la recuperación en esta docena y media de centros no ha llegado", recalcan.