El estilo de vida actual acentúa el cáncer entre los hombres jóvenes

Noviembre es el mes de la salud masculina. Durante 30 días tiene lugar Movember, un movimiento en el que los varones dejan crecer su bigote y persiguen concienciar sobre temas de salud masculinos, por ejemplo, los tipos de tumores que tienen una mayor incidencia en este grupo poblacional. Su prevalencia está aumentando entre los hombres jóvenes debido principalmente al estilo de vida, según indicaron los facultativos durante la IV Jornada Prevención y Diagnóstico Precoz en la Salud Masculina, organizada por elEconomista.es con el asesoramiento médico de MD Anderson Cancer Center Madrid.

Hoy en día, el estilo de vida que lleva la población joven en comparación con el de sus padres o abuelos es muy diferente. Presentan dietas pobres en fruta y verdura, consumen bebidas azucaradas y alcohol, fuman y, en muchos casos, su sello es el sedentarismo. Es uno de los factores principales al que los facultativos achacan el aumento de casos de cáncer entre la población joven masculina.



Hay tumores que son más prevalentes en la población masculina, por ejemplo, el colorrectal, de próstata, vejiga, pulmón y de cuello y cabeza. El primero mencionado se lleva la medalla de plata ya que es el segundo más frecuente. "Últimamente vemos una estabilización en pacientes mayores de 50 años, pero observamos un aumento de casos en menores de esta edad", afirmó el jefe de la Unidad de Tumores Digestivos de MD Anderson Madrid, el doctor Iñaki Martín Valadés.



Este cáncer en gente joven se diagnostica de manera tardía. Por un lado, es consecuencia de la exclusión de este grupo poblacional de los programas de cribado –actualmente se están llevando a cabo iniciativas para adelantarlo entre cinco o diez años–. Además, según el cirujano e investigador principal del Instituto de Investigación biomédica de Salamanca (Ibsal), José Perea, "la mayoría de los casos en menores de 50 años son esporádicos, es decir, no hay una causa genética hereditaria". "El primer médico que atiende al paciente joven no suele pensar que pueda tener un tumor de este tipo", añadió Martín Valadés. También tiene que ver su sintomatología. La más frecuentes es el dolor abdominal, alteraciones del tránsito y sangrado digestivo. "Muchos pacientes tienden a pensar que es una hemorroide o algo más banal y puede ser cáncer. Deben recapacitar y ser conscientes de que podría ser un tumor", explicó la oncóloga quirúrgica en MD Anderson Madrid, Irene López Rojo.



Otra variable en la ecuación son los propios pacientes. "En Estados Unidos los pacientes menores de 50 tardan mínimo seis meses en consultar con el primer médico y más del 75% de los casos se diagnostican después de acudir al tercer especialistas", expuso Perea. Además, según López Rojo existe un sentimiento de miedo de la población de ir a consulta por terminar con un estoma, aunque "en muy pocos casos dejamos esta bolsa de forma definitiva, sino más bien es temporal".



Valadés afirmó que "la supervivencia depende del momento en el que detectas el tumor". El diagnóstico precoz posee muchas ventajas. Por ejemplo, las cirugías son más sencillas, menos invasivas, la recuperación es más fácil y hay menos posibilidades de tener estomas. "En tumores tempranos la supervivencia es de más del 90%", indicó.



Otro tumor que se lleva la medalla en cuanto a prevalencia es el de pulmón. A pesar de que su mortalidad se ha reducido en los últimos años, ha habido un cambio de paradigma y ahora "estamos viendo gente más joven", indica la jefa de la Sección de Tumores de Pulmón, Cabeza y Cuello y Melanoma de MD Anderson Madrid, Pilar López Criado.



En cuanto a sus causas, el rey de la baraja es el tabaco. Y es que, cada vez la gente empieza a fumar más pronto. "Si comienzas el hábito tabáquico a los 13 años, cuando tenga 40 años ya lleva más de 20 años", afirmó el oncólogo de la MD Anderson Madrid y responsable médico del Proyecto Dipcan, Fabio Franco. Una buena noticia es que se puede evitar este factor, pero para ello es necesario un cambio en las políticas de prevención. "Son pobres y están mal enfocadas. Tenemos esta doble moral de qué hacer, pero no hacemos. Además, queremos medidas bastante difíciles de implementar", indicó López.



En la mayoría de países, incluyendo España, no están permitidos los cribados para la detección del cáncer de pulmón. "La mejor política sería el cribado", exaltó la jefa de Sección de Tumores de Pulmón, Cabeza y Cuello y Melanoma de MD Anderson Madrid. Asimismo, su sintomatología más frecuente incluye tos persistente, cuadros de neumonía de repetición, dolor y flemas con sangre. Sin embargo, cuando aparecen estos signos es sinónimo de que el tumor es avanzado.



Los profesionales sanitarios subrayaron que la supervivencia ha sufrido una mejora. En parte, se debe a que ahora "contamos con la opinión de más especialistas y combinamos muchos tratamientos", exaltó Franco. Además, para seguir progresando se está llevando a cabo el estudio "Dipcan" –liderado por la Fundación MD Anderson España–, que va dirigido, principalmente, a tumores sólidos metastásicos. "Diagnosticamos a través de diversas vías. Hacemos un análisis global del tumor y analizamos de forma individual los casos", explicó el responsable del proyecto.



Durante la jornada, los facultativos incluyeron el cáncer de cabeza y cuello como uno de los que presentan mayor incidencia masculina. Un porcentaje importante de pacientes son jóvenes y según el especialista en Oncología Radioterápica de MD Anderson Madrid, Juan Carlos Viera, se debe a infecciones como la producida por el Virus del Papiloma Humano. En concreto, se debe a la práctica del sexo oral.

"El 80% de los tumores de orofaringe en Europa y Estados Unidos están asociados a este patógeno", expuso Viera. Es más, "en el futuro habrá una mayor incidencia", añadió. No obstante, mencionó que las campañas de vacunación ayudarán a reducir su impacto. Cabe subrayar que la supervivencia de este tipo de tumores es alta. En concreto, un 90% en el caso de orofaringe y un 75% en laringe.



Estos no son los únicos tumores que han aumentado su prevalencia. El doctor del Servicio de Urología de MD Anderson Madrid, Rommel Alarcón, indicó que en 2020 se diagnosticaron alrededor de 1,4 millones de tumores de próstata. Además, afirmó que los pacientes menores de 30 años que presentan esta enfermedad solo se detectan un 5%. También afirmó que 9,5 de cada 100.000 hombres padecen cáncer de vejiga.



Según Alarcón Parra, se debe procurar detectarlos de manera precoz. Para ello, una de las primeras preguntas que un urólogo debe realizar al paciente en consulta es si tienen antecedentes familiares ya que la posibilidad de padecerlo se incrementa un 40%. Otros factores de riesgo son la edad, la raza y la localización geográfica. Una prueba sencilla que "consigue detectar el 18% de este tipo de tumores es el tacto rectal". Esta puede llevarse a nivel ambulatorio.



Asimismo, destacó que es de gran importancia no sobrediagnosticar. "Es posible que yo trate a un paciente con cáncer de próstata que no era necesario y los siguientes años de vida no viva completamente ya que los tratamientos dejan una serie de consecuencias funcionales", explica el doctor del Servicio de Urología.



Seguir una dieta adecuada es un factor importante tanto para prevenir algunas patologías como cuando ya has sido diagnosticado. Tal y como indicó el responsable de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética de MD Anderson Madrid, Pedro Robledo, "cuando a un paciente se le diagnostica un tumor, es decir, en el momento en el que acude al urólogo sería ideal que se ponga en contacto con el nutricionista".

Se considera que hay una incidencia entre un 32 y 47% de la relación entre los tumores y los grupos de alimentos y formas de alimentarse. Sin embargo, "no está demostrado que por comer, por ejemplo carne, voy a padecer cáncer. Aunque sí se sabe que la gasolina real de muchos tumores es la glucosa por los componentes que genera el mecanismo de acción a nivel molecular", explicó Robledo. Asimismo, algunos estudios afirman que cómo nos alimentamos en la edad infantil va a reflejar posteriormente la aparición de algunas patologías, como algunos tumores.