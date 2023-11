La farmacéutica Normon pierde la batalla legal con la italiana Sofar

Normon tendrá que cambiar la marca comercial de varios productos farmacéuticos que comercializa actualmente en el mercado. La razón no es otra que la derrota legal sufrida en instancias europeas tras recibir una demanda de la compañía italiana Sofar, que observó que el nombre que usaba la firma madrileña para un grupo de producto se aprovechaba de un nombre que utiliza para productos de su cartera.

En octubre de 2020, la empresa italiana solicitó ante la Agencia Europea de Patentes la nulidad de la marca de Normon registrada en junio de 2018 tras una solicitud de registro presentada en febrero de ese año para el signo denominativo Normocare. Sofar entendía que esta denominación comercial colisionaba con la que usaba desde años antes la empresa italiana para una gama de productos, a lo que llamaba Nomor.



Tras fallar a favor de la empresa italiana, Normon reclamó ante la propia Agencia de Patentes en mayo de 2022 pero la respuesta recibida fue la misma, ya que el ente entendía que había riesgo de confusión entre los signos por parte del público italiano. Ahora ha llegado la resolución del Tribunal General de la Uniónb Europea, que suscribe la tesis que mantenían tanto la farmacéutica italiana como la Agencia de Patentes. Además, entendió que si bien los productos no se utilizaran para lo mismo, la confusión era real.

Con todo, Normon puede continuar la batalla legal si así lo estima oportuno. Contra las resoluciones del Tribunal General se puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de la resolución.



La marca Normocare engloba a jabones que no tengan uso médico, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos que no tengan uso médico, lociones capilares, dentífricos que no tengan uso médico, productos farmacéuticos y preparados para uso médico y veterinario, productos higiénicos para medicina, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, complementos alimentarios para personas y animales, emplastos, material para vendajes y desinfectantes.