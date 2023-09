Feijóo promete más médicos en salud mental y un MIR extraordinario en la investidura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta hoy y el martes a la investidura en el Congreso de los Diputados. Durante su discurso inicial en la primera jornada, el candidato a la presidencia del Gobierno ha dedicado unas palabras a la situación actual de la sanidad en España y ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas con el fin de mejorar el Sistema Nacional de Salud. Ha anunciado su intención de crear un comité de expertos que abordará la dotación de más médicos en la Atención Primaria y el área de salud mental.

Durante su discurso, Feijóo ha prometido dotar de más médicos el área de salud mental en la sanidad pública con el objetivo de centrarse en la atención temprana. Y es que, por un lado, el número de personas que sufre algún tipo de trastorno mental no ha hecho más que crecer en los últimos años. Sin embargo, el 50% de los pacientes que necesitan tratamiento no lo reciben o les prescriben el inadecuado. "Ni las cifras de suicidio ni los consumo de ansiolíticos son razonables. Esto no puede aplazarse ni un minuto más", exclama. Por otra parte, España se encuentra muy por detrás de los países de su entorno en cuanto al número de profesionales. Únicamente hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes en la red pública.

Si el líder del Partido Popular consigue la presidencia promete convocar un MIR extraordinario para médicos de familia con el objetivo de paliar el déficit de profesionales actual en esta especialidad. Además, primará a aquellos que decidan ejercer su actividad en el medio rural. Cabe destacar que a día de hoy, el ritmo de jubilados es mucho mayor que el de especialistas que salen acreditados lo que está provocando, junto a las condiciones de trabajo, una falta de profesionales en los ambulatorios.

Alberto Núñez Feijóo también ha destacado que "el peso sanitario es cada vez mayor en los presupuestos autonómicos e irá a más por los nuevos tratamientos que debemos implementar de forma cada vez más personalizada". Además, ha recordado que en menos de una década, "España contará con más de 13 millones de mayores de 65 años y, por tanto, con una mayor cronicidad, pluripatologías y un aumento del consumo de fármacos".

Por otro lado, Feijóo ha lamentado los cambios que ha sufrido el Ministerio de Sanidad durante la legislatura de Pedro Sánchez. Y es que, el líder del PP ha afeado al Gobierno haber tenido "cinco ministros en cinco años", lo que hace "imposible" garantizar la viabilidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud a largo plazo.