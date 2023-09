El Gobierno financia los proyectos de Faes Farma y Reig Jofre

El Gobierno financiará un proyecto de Faes Farma y otro Reig Jofre. Ambos se encuentran dentro de la resolución de ayudas a 18 iniciativas estratégicas de farmacéuticas que ha publicado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta convocatoria está orientada dentro del marco del PERTE de Salud de Vanguardia.

Faes Farma ha recibido una subvención 162.512 euros para desarrollar nuevos medicamentos para la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, mientras que Reig Jofre ha obtenido una ayuda de 1.647.670 millones, de los que tendrá que devolver 1.627.000 millones. Su proyecto está dirigido a mejorar en la innovación y sostenibilidad en la fabricación de medicamentos en su planta de Toledo (Castilla La Mancha).

El proyecto de Laboratorios Indas ha protagonizado el mayor desembolso. Ha percibido 6.227.705 millones, aunque tendrá que devolver el 90%. Gracias a la ayuda, la compañía creará una nueva línea de producción de "pants" de incontinencia urinaria". Otra de las farmacéuticas que ha recibido parte de los fondos es Leanbio, concretamente 2.184.360 millones. Esta llevará a cabo un escalado de la producción mediante tres líneas productivas para la fabricación de sustancias activas a partir de cepas microbianas, entre otras.

Además, en el listado se encuentran dos proyectos de VIVEbiotech. Industria le ha dado una ayuda de 799.984 euros -tendrá que devolver el 75%- para un escalado e industrialización de producción de vectores virales para terapia génicas en fases comerciales y su adaptación a requerimientos regulatorios; y otra de 275.662 euros para digitalizar su planta. También ITAI pharma ha obtenido 225.974 euros para investigar la respuesta inmunitaria de vacunas bacterianas para las infecciones de tracto respiratorio y urinario.

Por otro lado, el Gobierno ha desestimado el proyecto de nueve farmacéuticas. Entre ellas, se encuentra Glaxo Wellcome, la fábrica de GSK, que había solicitado la ayuda para llevar a cabo su iniciativa acerca del ventolin verde. Según consta en el documento de Industria, el motivo de rechazo es que "el presupuesto financiable del proyecto es inferior a 100.000 euros". Además, la compañía Becton Dickinson ha recibido la negativa para su proyecto dirigido al nuevo centro de moldeo de componentes de materiales sanitarios, seguros y eficientes.

La lista de desestimaciones también contiene el proyecto de ZeClinics – compañía enfocada en la investigación de terapias en peces cebra -para desarrollar una nueva plataforma de alta eficiencia para el estudio de fármacos para la enfermedad del Parkinson, y el de Biotechnology Devlopment for Industry in Pharmaceutical dirigido a la investigación de enzimas mejoradas para desarrollar terapias basadas en ARN. Este último ha sido denegado porque "no se encuadra en ninguna de las prioridades temáticas financiables", indica Industria.