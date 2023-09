Las farmacéuticas avisan: reducir las patentes llevará al éxodo inversor

Hay un clamor común desde la patronal española a la europea pasando por todas las compañías farmacéuticas: si se acorta el periodo de patente para explotar comercialmente un medicamento, las inversiones se irán a otros países. La queja llega a raíz del proyecto de la nueva estrategia de la Unión Europea en la materia, donde se prevé que el tiempo de exclusividad se reduzca en dos años.

El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, explicó que esta modificación es una de las amenazas que tiene el sector por delante. "El principal riesgo es la pérdida de competitividad en Europa respecto a EEUU y Asia. A principios de la década de los noventa el 41% de los nuevos medicamentos se originaban en Europa, mientras que en el periodo 2017-2021, sólo se originaron el 21%. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Este dato lo puede explicar. En el periodo 1990-2020, mientras que la inversión en I+D en Estados Unidos se multiplicó casi 11 veces (pasó de representar un 33,6% de la inversión total a un 50,2%), Europa sólo la multiplicaba por 5 (lo que nos hizo retroceder de un 48,8% a un 32,0%). En el caso de China por el contrario, la inversión se ha multiplicado por 41 en el periodo 2000-2020, pasando de un 0,5% a un 8,0%", explicó. "Necesitamos por tanto recuperar la competitividad perdida en Europa respecto a EEUU y Asia a través de una nueva legislación farmacéutica europea que proteja la propiedad industrial y promueva la innovación", añadió.

El argumento del directivo fue respaldado por el presidente de la patronal y CEO de Novartis en España. "El impacto de las políticas establecidas en esta propuesta debilita los incentivos para la inversión en innovación biofarmacéutica, restringiendo la ciencia, la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos en la Unión Europea. Esta pérdida de competitividad respecto a otros mercados como Estados Unidos o Asia tiene una implicación directa para los ciudadanos, ya que se exponen a un menor acceso a medicamentos nuevos o a la posibilidad de participar en ensayos clínicos innovadores", dijo.

Por último, la máxima responsable de la patronal europea farmacéutica, Nathalie Moll, también critió los planes del ejecutivo de Ursula Von der Leyen. "Hemos perdido inversiones en Europa como región durante décadas en beneficio de USA y China; hay diez veces más dinero en esos mercados. No tenemos que quedarnos viendo cómo se van los inversores, hay que hacer algo con normativas más favorable porque si con los incentivos que tienes no atraes inversores, habrá que incrementarlos, pero no reducirlos", dijo.

Más de 3.000 alegaciones

Las nuevas reglas llamadas a cambiar el paradigma del sector farmacéutico pueden retrasarse. Las razones no son otras que un aluvión de alegaciones (3.200) que se han emitido al texto llegado al Parlamento Europeo, unido al cronómetro parlamentario, que expira en el mes de febrero. Además, tras el periodo estival, las fuentes consultadas por este medio intuyen que los trabajos en Estrasburgo no alcancen la velocidad de crucero hasta el mes de septiembre. Es decir, los eurodiputados tienen cinco meses antes de disolver cortes.