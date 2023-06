Rovi reduce la caída de ingresos al 10% respecto a 2022

Rovi comienza a ver más luces que sombras para el presente año en términos de ingresos. Si bien la compañía mantiene la estimación de una caída de la facturación de entre el 10 y el 20%, ahora el vicepresidente de la compañía estima que se colocarán en la cifra más baja de la horquilla.

"Las previsiones están cambiando, pero somos conservadores. Mantenemos el escenario, pero viendo la evolución del año, somos optimistas; al menos, dentro de ese rango, estaremos en la parte menor", afirmó Javier López-Belmonte.

La caída de los ingresos está motivada por la previsión de una menor fabricación a terceros, en concreto a Moderna, tras el fin de la pandemia. Sin embargo, López-Belmonte considera que si bien "en dosis la caída es muy grande, en unidades, que es lo que nosotros hacemos, es menor".

Sin embargo, la farmacéutica, tal y como avanzó este medio, busca nuevos socios para paliar la disminución del negocio. "Según vayamos teniendo la capacidad que estamos instalando, y si sobra, estamos desde hace meses contactando con otras compañías para poder dar servicios", dice el vicepresidente de la compañía, algo que en cualquier caso no ocurrirá antes de finales de 2024.

Mientras tanto, la compañía está focalizada en el lanzamiento en Estados Unidos de su nuevo producto estrella, Okedi. "Estamos trabajando en el registro del medicamento y la noticia esperanzadora es que el 27 de julio la FDA americana comunicará si está la aprobación o si consideran que es necesario mayores aclaraciones".

La compañía trabaja en la búsqueda de un socio para conquistar el mercado estadounidense, si bien no ha habido muchos avances desde que este medio adelantara las negociaciones. "Hasta que no tengamos la aprobación no vamos a cerrar ningún acuerdo porque nos beneficia tener la aprobación llegados a este punto", concluyó Javier López- Belmonte tras la Junta de Accionistas.