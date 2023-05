Así afecta a la salud hablar más de media hora a la semana por el móvil

El uso del teléfono móvil para hacer o recibir llamadas repercute sobre la salud. Un estudio publicado en el 'European Heart Journal-Digital Health', una revista de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) afirma que hablar por teléfono más de media hora a la semana incrementa un 12% el riesgo de sufrir hipertensión en comparación con hacerlo menos de media hora. La razón es que los teléfonos móviles emiten niveles bajos de energía de radiofrecuencia, que se han relacionado con aumentos de la presión arterial tras una exposición de corta duración.

Este estudio ha examinado la relación entre hacer y recibir llamadas telefónicas y la hipertensión de nueva aparición utilizando datos del Biobanco del Reino Unido, incluyendo una muestra de 212.046 adultos de 37 a 73 años sin hipertensión. "Hablar por el móvil puede no afectar al riesgo de desarrollar hipertensión arterial siempre que el tiempo de llamada semanal se mantenga por debajo de media hora. Se necesitan más investigaciones para replicar los resultados, pero hasta entonces parece prudente mantener las llamadas de móvil al mínimo para preservar la salud del corazón", explica el profesor Xianhui Qin, de la Universidad Médica del Sur de Guangzhou (China).

Algunos estudios que se han hecho en animales o células humanas sugieren que la exposición a largo plazo a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia emitidos por los teléfonos móviles está relacionada con el estrés oxidativo, el aumento de la inflamación y el daño del ADN, todo lo cual podría conducir al desarrollo de hipertensión.

La asociación entre el uso semanal de teléfonos móviles para hacer o recibir llamadas y el riesgo de hipertensión se ve reforzada por la susceptibilidad genética a la hipertensión. "Nuestros resultados mostraron que, aunque los riesgos genéticos de hipertensión no mostraron efectos modificadores significativos, aquellos con un mayor tiempo de uso semanal de teléfonos móviles para hacer o recibir llamadas y un alto riesgo genético tenían el mayor riesgo de hipertensión de nueva aparición", se recoge en el estudio.

Enfermedad con gran prevalencia

La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo prevenibles de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en todo el mundo. En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), once millones de personas padecen la enfermedad. El control de la hipertensión se puede mejorar gracias a una medición correcta de la presión arterial, un diagnóstico precoz y un tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, que incluya llevar unos hábitos de vida más saludables.

Estas premisas conducen a minimizar el impacto que tiene sobre la enfermedad cardiovascular y, por consiguiente, a la disminución de la mortalidad y morbilidad de los pacientes. Uno de los principales problemas que presenta es que muchos pacientes son hipertensos, pero no son conscientes de ello.